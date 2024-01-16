才剛拍影片籲停火　哈瑪斯稱2名人質因「以色列空襲」身亡

▲以色列人質沙拉比（Yossi Sharabi）和斯維爾斯基（Itai Svirsky）疑似因以軍空襲死亡。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）14日公開了3名以色列人質的影片，要求以色列軍方停火，否則可能會導致人質死亡，結果15日又發布新的影片顯示，有2名在14日影片中出現的人質已經死亡，而第3名人質，也就是以色列、中國混血女大生阿迦曼妮（Noa Argamani），則對著影片鏡頭表示，是以軍的空襲導致他們死亡。

根據BBC、路透社報導，哈瑪斯15日公布新的影片，內容顯示53歲的人質沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky）已經死亡，而阿迦曼妮則在一面白牆前，對著攝影鏡頭說，兩人是在以色列國防軍（IDF）的空襲中喪生。

阿迦曼妮說，他們遭遇空襲後被埋在瓦礫堆底下，「但哈瑪斯戰士成功地救了我的命。」不過，目前無法確認這段影片是什麼時候拍攝的。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）反駁，人質絕對不是遭以軍殺害，「這是哈瑪斯的謊言，關押他們的大樓不是襲擊目標，也沒有受到軍隊襲擊。」他強調，「如果我們知道一個地方可能有人質，我們是不會發動攻擊的。」

哈瑪斯去年10月襲擊以色列後綁走240名人質，其中大約一半在去年11月的停火期間已被釋放，但以色列官方稱，還有132人被關在加薩，其中25人在囚禁期間死亡。