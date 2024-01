俄羅斯貪腐市長現身烏克蘭參戰　收賄千萬被判12年「拿命換赦免」

▲俄國「貪腐市長」赴俄烏前線參戰,在職期間收賄千萬被判刑12年,如今拿命換赦免。(圖/翻攝自X/@vicktop55)

記者趙蔡州/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後,由於前線戰事陷入僵局,不久後就出現缺兵窘境。俄羅斯海參崴(符拉迪沃斯托克)前市長古門尤克2023年因為貪污收賄入獄,如今他的律師證實,他為了換取赦免,決定報名加入俄軍,去年12月入伍後,目前已在俄烏前線打仗。

根據《路透社》報導,古門尤克(Oleg Gumenyuk)2018年至2021年期間任職海參崴市長,直到2021年被地方及聯邦官員針對過往的紀錄提出一系列的問責後才辭職下台,不料後續他又查出在職期間曾收賄3800萬盧布(約新台幣1352萬元),最終在2023年被判處12年有期徒刑。

古門尤克的律師基塔耶夫(Andrei Kitaev)透露,古門尤克為了換取行政赦免,決定報名加入俄軍,參加俄軍在烏克蘭的軍事行動,根據軍方命令,古門尤克2023年12月22日已向隸屬的軍事單位報到。另外根據X平台(前身推特)曝光的照片,古門尤克疑似已經抵達俄烏前線,身邊還圍繞了一群戰友。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭,由於前線戰事陷入僵局,加上烏軍不斷展開反攻,導致俄軍出現缺兵的窘境,俄政府為了補充、擴充兵力填補戰線,早於2022年就開始徵召囚犯上戰場,囚犯只要在俄烏戰場參戰並存活6個月,回國後就可以得到赦免。

