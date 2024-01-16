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貧富差距急速擴大　10年內可能出現首位「兆級美元富豪」

▲▼馬斯克。（圖／路透）

▲馬斯克是目前世界首富，個人財產近2500億美元。（圖／路透）

文／中央社

國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）今天在年度全球不平等報告中指出，世界可能會在10年內出現第一位身家達1兆美元富豪。

美聯社報導，樂施會多年來企圖凸顯世上超級有錢人和大部分人口之間的貧富差距，在瑞士滑雪勝地達沃斯舉行年度世界經濟論壇（WEF）之際，發表全球不平等報告。

樂施會指出，自從爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，這項貧富差距「加速擴大」。

樂施會代理執行董事貝哈（Amitabh Behar）表示，這份年度報告顯示世界正進入「分裂的10年」。

貝哈在達沃斯接受媒體訪問時說：「世上前5名億萬富豪，他們的財富已翻了一倍。另一方面來看，地球上近50億人口更窮了。」

貝哈還說：「樂施會預估，很快，我們將在10年內出現首位身家達1兆美元富豪。」「但在對抗貧窮方面，我們則需要超過200年。」

倘若真有某位人士身家達兆美元里程碑，甚至可能是不在目前任何富豪榜的人士，他或她的財產將可以和產油國沙烏地阿拉伯等量齊觀。

美國石油大亨洛克斐勒（John D. Rockefeller）咸被認為於1916年成為全球第一位身家達10億美元的富豪。

根據樂施會利用富比世（Forbes）的數據，目前世界首富是馬斯克（Elon Musk），他的個人財產近2500億美元。

反觀，全球有近50億人在2019冠狀病毒疾病疫情期間變得更窮。不少開發中國家無法提供像已開發國家在防疫封城期間的財金援助。

 
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