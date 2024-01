前所未見！菲國總統賀賴清德當選「台灣總統」　專家曝背後動機

▲菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

台灣2024總統大選落幕,由民進黨正副候選人賴清德及蕭美琴勝出。值得注意的是,過去曾經公開表示恪遵「一中政策」的菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.),15日罕見以「台灣總統」一詞道賀賴清德當選,甚至稱期待在未來密切合作強化共同利益,引發關注。

小馬可仕15日在社群媒體X(前身推特)表示,他代表菲律賓人民祝賀總統當選人賴清德當選台灣下一任總統,「我們期待在未來密切合作強化共同利益,促進和平,確保我們兩國人民的共同繁榮。」

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead.