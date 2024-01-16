前所未見！菲國總統賀賴清德當選「台灣總統」　專家曝背後動機

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

台灣2024總統大選落幕，由民進黨正副候選人賴清德及蕭美琴勝出。值得注意的是，過去曾經公開表示恪遵「一中政策」的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），15日罕見以「台灣總統」一詞道賀賴清德當選，甚至稱期待在未來密切合作強化共同利益，引發關注。

小馬可仕15日在社群媒體X（前身推特）表示，他代表菲律賓人民祝賀總統當選人賴清德當選台灣下一任總統，「我們期待在未來密切合作強化共同利益，促進和平，確保我們兩國人民的共同繁榮。」

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) January 15, 2024

對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，在大選期間，台灣人很少注意到中國與菲律賓在南海的衝突再度升級，導致原先只打算升級一個島基礎設施的計畫遭到變更，菲律賓計劃在所控制的9個島上均升級設施，並將購買更多船艦，在軍事上對抗中國於菲律賓經濟海域日漸升高的侵略性。

沈榮欽進一步透露，不久前中國才因為菲律賓同意增加美軍基地而大表不滿，因為這讓中國進犯台灣更加困難。而小馬可仕曾經公開表示菲律賓恪遵「一中政策」，不會與台灣有正式的官方往來，傳統上菲律賓總統也不會直接向台灣總統當選人道賀，如今小馬可仕不僅打破慣例，還直接稱呼「台灣總統」更是前所未見，似乎暗示兩國可能在未來有更緊密的合作。

▲菲律賓和中國去年開始衝突升級，使得南海局勢日益緊張。圖為美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

台北分析師江懷哲（Jeremy Huai-Che Chiang）也指出，小馬可仕稍早於推特對賴清德總統當選人的恭賀，讓人留下相當深刻的印象，「以總統身分親自恭賀（相對不少西方民主國家以外交部門代表），使用的稱謂（相對不少西方民主國家使用Dr.，小馬可仕直接使用President-elect），甚至是使用的語言（相對不少西方民主國家仍有點到各自一中政策或台海穩定，菲律賓僅有外交部來提一中政策，總統小馬可仕則僅談及未來要強化雙方合作），都有相當意思。」

江懷哲認為，此背景脈絡有一大一小，大的是小馬可仕自2022年6月就任以來的逐漸清晰的親美外交路線，也同步與日澳等民主陣營國家強化合作，小的則是近來南海局勢緊張，小馬可仕或許是以台菲關係暖化的可能性向北京發出嚇阻訊號，再加上全球供應鏈重組下台灣對菲投資仍有的相對較大發展空間，未來新政府確實可以整體思索台菲關係深化發展的可能性。

菲律賓外交部14日發布聲明稱，「菲律賓致力於奉行一個中國政策。」同時也重申1975年6月9日時任總統馬可仕（Ferdinand E. Marcos）與中國國務院總理周恩來簽署的《聯合公報》所載原則，其內容包含「兩國政府同意以和平方式解決所有爭端…不訴諸使用或威脅使用武力。」