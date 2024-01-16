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最新過年送禮民調出爐！這個禮支持過半完全送到心坎裡

▲▼過年,春節,桂格,天地合補,保健飲,認證,送禮,民調。（圖／業者提供）

▲過年送禮選擇保健飲品禮盒，照顧所愛之人及親友的健康，祝福的心意滿滿。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

農曆新年即將到來，走春需要的伴手禮，還有送給最愛的家人、長官客戶的年節禮物，都得速速準備起來了，送什麼禮才能真正送到心坎裡又送得有面子呢？根據ETtoday新聞雲最新調查結果顯示，有55.7%、意即超過一半以上的人考慮挑選「保健飲品」作為新年春節送禮禮品，印證民眾近年來健康意識的提升，讓「保健禮盒」一躍而升成為年節送禮搶手貨。

▲▼過年,春節,桂格,天地合補,保健飲,認證,送禮,民調。（圖／資料照）

▲新年春節送禮行為調查結果發現，超過一半以上的人考慮挑選「保健飲品」作為新年春節送禮禮品。（圖／資料照）

不過，市面上販售的保健禮盒琳瑯滿目，每個人心中的挑選準則各有不同，依據ETtoday的新年春節送禮行為調查結果可以得知，7成以上的人送禮對象是親戚朋友及父母長輩，同時有超過6成的人首要考量是「收禮者健康需求」，也就是針對送禮對象的狀況來準備「客製化」禮品，像是忙碌上班族就送滴雞精，或是長輩想日常更靈活一些，有些人會選擇送葡萄糖胺飲等。而根據ETtoday調查發現，選擇保健禮盒時有超過7成5的人考慮購買滴雞精，而官燕窩、葡萄糖胺及人蔘產品，也有超過4成消費者納入送禮選項。

▲▼過年,春節,桂格,天地合補,保健飲,認證,送禮,民調。（圖／資料照）

▲新年春節送禮行為調查結果顯示，超過7成以上的人過年送禮對象是親戚朋友及父母長輩。（圖／資料照）

除了依循收禮者健康需求挑選禮盒之外，調查結果顯示，最多消費者選擇有「健康食品認證/其他認證」的禮盒，其次大家還會考量「商品口碑評價」及「價格優惠」兩大因素，獲得可信賴單位的認證及越多人推薦的保健品牌，就越能獲得多數民眾的認可，如果再加上祭出產品優惠活動，自然會成為消費者年節送禮首選。

▲▼過年,春節,桂格,天地合補,保健飲,認證,送禮,民調。（圖／資料照）

▲新年春節送禮行為調查結果顯示，超過6成的人送保健飲品禮盒首要考量因素是「收禮者健康需求」。（圖／資料照）

綜合以上條件考量，ETtoday的調查結果出爐，在知名保健品牌中，「桂格天地合補」以高達67.5%的聲量成為大家的心頭好，正是因為產品具備認證、好口碑和最重要的健康力，而且針對不同健康需求推出多種保健飲品，全方位給予屏障，希望收禮的對方來年一整年都能夠身體強健，可說是超級「實用」的好禮，更代表了送禮者最誠摯的心意。

▲▼過年,春節,桂格,天地合補,保健飲,認證,送禮,民調。（圖／業者提供）

▲桂格天地合補各式保健飲品，都非常適合過年走春送禮。（圖／記者周宸亘攝）

像是使用民眾熟知的珍貴養身藥材人蔘所製成的「桂格養氣人蔘」、「桂格養氣人蔘雞精」，就是人氣強強滾的保健飲品，他們也獲得國家健康食品認證，「桂格養氣人蔘1」堅持以有效作為唯一標準，嚴格追求人蔘飲品質，是第一瓶榮獲國家健康食品護肝認證的人蔘飲，專為台灣人體質設計養氣平衡配方，幫助穩固精氣神，為台灣百萬家庭的共同選擇；「桂格養氣人蔘雞精2」則是第一瓶榮獲「抗疲勞」與「護肝」國家健康食品雙效認證，難怪在超多上班族抽屜裡都能見到它們的身影。

另外，同樣是珍稀食材的靈芝，桂格天地合補也有市占銷售第一3的「桂格活靈芝4」滋補液系列，榮獲國家健康食品免疫調節認證，含靈芝多醣體有助於促進吞噬細胞活性，達到免疫調節功效，可以鞏固身體保護網。靈芝飲質性溫和，甘甜好入口、液態好吸收，適合全家人與敏感體質，絕對是送禮首選。系列產品還有適合送長輩延緩衰老的雙效活靈芝，以及適合送親友增強體力和精神的冬蟲夏草活靈芝，為全家老小打底健康好體質。

同時，調查結果中最多民眾想要入手的滴雞精禮盒，桂格天地合補也有提供！「桂格滴雞精」連續兩年榮獲國際指標單位Monde selection世界品質評鑑大賞金獎，12小時獨家歸真滴法保留下雞湯甘甜和優質蛋白質、BCAA、膠原蛋白等多元營養，小分子好吸收，不論是上班族、長輩、兒童還是孕婦都適合飲用。

另外，「天地合補葡萄糖胺飲」除了添加葡萄糖胺、遵循古法熬製的龜鹿雙寶，直接補充關鍵營養；還有鈣+維生素D幫助維持骨骼健康，只要一瓶就能從各個面向守護靈活力。另外還有與國際營養學權威和醫學大學合作，經人體實證連續飲用兩週後，無論在靈活度或運動強健度上皆有所提升，成為許多人日常保養的必備品，獲得眾人好評推薦。

一送出手就能讓人感受到送禮者真心的非「天地合補官燕窩」莫屬，嚴選東南亞頂級燕窩，來自珍貴燕盞，滿滿一瓶豐富晶瑩的飽滿燕條，真材實料不添加防腐劑、漂白劑、人工色素，通過FTIR檢測，讓人十分安心，在滑順清甜的溫潤口感中，輕鬆達成滋補養生、養顏美容的目標。

新春為心愛的家人親友準備最有誠心的健康好禮，別再苦惱挑不到合宜又貼心的禮盒，桂格天地合補讓民眾可以不費吹灰之力就從這「禮」送到對方心裡，更讚的好消息是，多元保健需求的年節禮盒各大通路均有年節優惠活動，詳情請見https://reurl.cc/qrmmkD，讓過年送禮不僅省力還省荷包。

1、第一瓶榮獲國家健康食品護肝認證的人蔘滋補液，根據動物試驗結果，對四氯化碳誘發大鼠肝臟損傷具有下列功效，有助於降低血清GOT、GPT值，有助於增加血清中白蛋白含量
2、第一瓶榮獲「抗疲勞」與「護肝」國家健康食品雙效認證，經動物實驗結果，有助於改善血液中尿素氮與乳酸代謝，具有延緩疲勞發生之功效。對四氮化碳誘發之大鼠肝臟損傷，有助於降低血清中AST(GOT)和ALT(GPT)值
3、*Kantar 凱度消費者指數資料指出桂格活靈芝滋補液系列於2013年12月30日至2023年9月10日之銷售金額為台灣靈芝滋補液市場第一。
4、榮獲國家健康食品免疫調節認證，經動物實驗結果，有助於促進吞噬細胞活性

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