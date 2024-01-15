2024美國小姐背景超狂！　現役F-16戰機飛官還是哈佛學霸





▲來自科羅拉多州22歲的麥迪森，是第一位獲得全國選美冠軍頭銜的現役空軍軍官。（圖／X）

圖文／CTWANT

2024年美國小姐選美比賽於14日順利落幕，全美50州及哥倫比亞特區，一共51名佳麗角逐此項大獎，最後則由來自科羅拉多州22歲的麥迪森（Madison Marsh）獲勝，麥迪森除了是哈佛甘迺迪公共政策學院（Harvard Kennedy School）的碩士生學霸，還是現役空軍二級中尉，擁有駕駛F-16戰機資格，使她成為第一位獲得全國選美冠軍頭銜的現役空軍軍官。

據CNN報導，選美比賽經過3場預賽後，主賽事的參賽人數縮小至11名，其中10名人選由初賽評審選出，另1名則由全美民眾投票選出，隨後11名選手參加了共4輪比賽，包括健身展示、熱門話題討論、才藝表演、晚禮服展示。

而在熱門話題討論環節中，麥迪森透過回憶已故母親與胰腺癌的抗戰經驗，回答「毒品」話題，接著在決賽階段面對的問題則是「身為美國小姐的目標」，麥迪森回應，自身軍事資歷體現她對於學習和領導的熱忱。

最終她順利成為2024年的美國小姐，從2023年美國小姐、來自威斯康辛州的格蕾絲（Grace Stanke）手中接下后冠，而德州的埃莉（Ellie Breaux）則獲得亞軍。

事實上，麥迪森也是首位參與美國小姐選美比賽的現役軍官，在她去年從美國空軍學院畢業前，就已經取得2023年度科羅拉多小姐的稱號。

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