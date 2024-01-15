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台灣大選前「網路攻擊」數量暴增3370％　美專家：與中國有關

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲美媒報導，台灣去年底遭受網路攻擊數量暴增3370％，當時正值總統大選前的敏感時期。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

台灣1月13日完成了「2024全球選舉年」的第一場重要民主選舉，2天後太平洋島國諾魯即宣布尋求與中國復交並與我國斷交。據美媒報導，台灣在選前面臨了大量網路攻擊，2023年第4季比上一年暴增3370％，台灣成為全球前4大受網路攻擊的重災區，專家認為這與中國的網路間諜活動有關。

根據美媒Politico報導，Google Cloud旗下的網路威脅情報公司Mandiant於9日警告，中國針對台灣的政府、科技與關鍵基礎設施展開了「大量的間諜活動」（espionage operations）。該公司的網路間諜分析主管里德（Ben Read）在一份聲明中表示，儘管這類攻擊存在多年，「但過去幾個月來的數量相當引人注目」。

美國網路安全公司Cloudflare於9日發布了2023年第4季分散式阻斷服務（DDoS）威脅報告，內容提到由於時機接近台灣大選以及與中國的緊張關係，針對台灣的DDoS攻擊流量較前一年增加了3370％，相當於高出30多倍，導致台灣成為全球第4大受網路攻擊最多的地區。

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,中國國旗,五星旗,兩岸關係,兩岸,兵凶戰危。（圖／路透）

▲台海兩岸關係牽動全球政治與經濟風險。（圖／路透）

Politico指出，由於AI內容興起，攻擊變得越來越難以衡量，使得網路攻擊與影響活動更快速地充斥在數據空間。中國在新的AI開發與投資方面處於全球領先地位，且中國在利用AI影響台灣的未來與世界對台灣主權的看法方面，似乎有著明確的既得利益。

前美國聯邦調查局（FBI）資訊科技執行助理主任圖爾加（James Turgal）表示，「中國對台灣發動的攻擊，在數量與類型上，都與他們對其他國家的方式非常不同。」圖爾家稱這一策略為「難堪行動」（embarrassment campaign），因為中國滲透某個系統不是為了竊資，而是要發布侮辱性的言論，讓台灣當局的機構看起來很糟糕。

圖爾加說，「基本上是操縱並接管這個網頁，並在政府網站上發表反台言論。」他補充，「就在俄羅斯進入烏克蘭之前，你們看到了很多這樣的情況。」時任外交部政務次長李淳11月曾告訴Politico，台灣公部門每個月遭受超過1300萬次網路攻擊，尤其大選前只增不減，「每天都有人試圖在我們的系統中找到漏洞或後門。」

Politico指出，由於台灣是紙本投票，選舉設備不是主要問題，相反地，美國官員與網路安全專家表示，中國的網路攻擊集中在幕後，透過製造不和諧的、虛假的資訊來破壞台灣民主利益的合法性。

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