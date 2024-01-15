49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

▲警方仍在尋找失蹤女子下落。（圖／翻攝Orangeburg County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅萊納州49歲女子梅莉莎(Melissa Aguilar)，自去年8月18日失蹤，家人近來傷心前往她家附近森林尋找時，意外在泥土中發現疑似是人類的下顎骨，他們深信發現物就是來自失蹤的梅莉莎。

居住在霍利山(Holly Hill)的女子梅莉莎，去年8月18日與前男友發生爭執後，離開她所住的居所後從此失蹤，如今傳出疑似找到她的殘骸。梅麗莎的妹妹莎拉(Sarah Shipman)表示，上周她突然接到官員通知，說找到疑似是梅莉莎的殘骸，所以她決定帶著2名姪女親自前往封鎖中的調查現場確認。

莎拉表示，「當時我傷心抱著2名姪女，正在安慰他們時，低頭一看，我姊姊的下顎骨就在我雙腿之間，我很熟悉她的微笑，即使埋在泥土中我也認得出來」。

莎拉表示，她把2名姪女送回家後，獨自返回現場繼續尋找，又找到疑似是姊姊假牙等多個人體殘骸，她通報當局後痛批，家人原以為發現的遺骸早就送去檢驗，沒想到竟然還留在現場，認為調查人員的辦案態度十分隨便又草率。

奧蘭治堡郡(Orangeburg)警方沒有回應，家屬指控他們調查處理不當的問題，只對外表示，對於梅莉莎的失蹤案，他們一直有長時間且積極進行調查中，目前仍在確認新發現的人類遺骸身分。