台灣拉丁美洲、加勒比海友邦特別重要　路透：讓台灣總統過境美國

▲總統蔡英文去年出訪友邦期間過境美國紐約。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

諾魯15日宣布與我斷交，成為2024總統大選之後第一個與台灣斷交並承認中華人民共和國的國家。如今我邦交國只剩下12國，外媒點出，台灣在拉丁美洲、加勒比海地區的友邦特別重要，給予台灣總統在出訪期間過境美國的理由。

路透報導，台灣13日總統大選由民進黨總統候選人賴清德勝選，其實在大選前就有台灣安全官員透露，中國大陸可能會持續挖牆腳，減少與我維持正式外交關係的國家。選後短短2天，諾魯就宣布與台斷交、恢復與中國大陸的外交關係，稱這是為了國家與人民的最大利益，總統亞定（David Adeang）為此發表全國演說。

文中提到，台灣與中國大陸多年來一直在爭取外交承認，自從2016年蔡英文當選總統之後，台灣與中國大陸之間的關係惡化，台灣邦交國加速轉向中國大陸。美國關切部分國家轉向中國大陸，因為華府認為這是北京政府在所謂的美國後院，也就是拉丁美洲、太平洋地區擴大影響力。

路透點出，台灣在拉丁美洲、加勒比海地區的友邦特別重要，給予台灣總統在訪問友邦期間過境美國的理由，並與美國官員進行重要會議。

台灣目前剩下12個邦交國，過去也曾有國家在台灣、中國大陸之間來回斷交與復交，包括賴比瑞亞、中非共和國等。這次宣布斷交的諾魯過去因中國大陸重利誘惑，在2002年7月21日與中共建交，後來又因為中共承諾的援助多未落實，2005年5月14日再與我恢復外交關係，如今又再因為中共介入，與我斷交。