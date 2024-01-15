美國超猛女童7歲得冠軍　「冰塊腹肌炸裂」讓人超羨慕

▲美國一名7歲女童擁有讓人難以置信的六塊腹肌。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

腹肌再也不是男人的專利！美國一名7歲女童因擁有讓人難以置信的「冰塊盒」六塊腹肌引起外界關注。外媒表示，這位小女孩的體態奇蹟源自於她母親影響，發展出對體操的熱愛，並且接受母親的嚴格飲食控制，每周進行4次健身活動，最終成功練就「冰塊盒腹肌」。

根據《每日郵報》的報導，居住在美國洛杉磯的7歲女童金莉（Kynlee）是一名引人注目的選美冠軍，她的選美之路始於家庭環境影響，投入各式各樣選美比賽。安潔（Angel Heiman）是金莉的母親，她透露自己的三個孩子都擁有相當發達的肌肉，或許與家族遺傳有關。作為一家啦啦隊健身房的經營者，安潔觀察到金莉在很小的時候就能夠透過觀看動作輕鬆記住啦啦隊相關的動作，因此，她決定讓女兒參與這項運動，一同進行練習；為了維持女兒的最佳體態，安潔也特別注重對金莉飲食習慣的嚴格控管。

為了追求更完美的體操姿勢，金莉從5歲開始培養對健身的熱愛，每周進行4次的專業鍛煉，同時在家中額外進行訓練，期盼有一天能成為奧運選手。這樣的付出讓金莉的身體變得結實有力，宛如一塊堅固的磚塊。有趣的是，金莉的其中一位兄弟經常與她比較腹肌的完美程度，這讓安潔不禁對他們的運動成就讚嘆連連。

如今，金莉以其優越的體態和活力四射的風采贏得選美冠軍，成為洛杉磯一名極具吸引力的選手。然而，小小年紀的孩童擁有如此強大的運動能力，也是需要有專業人員在旁給予指導協助，避免可能發生的危險。

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