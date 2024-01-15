全世界唯一在位女王退位！　歐洲半數王室將由新生代女君主接手

▲丹麥女王瑪格麗特二世正式退位，其長子將成為新任國王。（圖／達志／美聯社）

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83歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）於周日（14日）退位，結束了52年的統治，她的長子將成為國王，而全世界也失去了唯一在位的女王。不過，隨著新生代的公主們逐漸長大，歐洲各國王室的第1順位繼承人就有5位是女性，也就是說，歐洲半數世襲君主國未來將出現更多位女王。

綜合外媒報導，瑪格麗特二世會於當地時間1月14日的下午2時參與國務會議，簽署退位宣言並正式結束統治，而其長子、55歲的腓特烈（Crown Prince Frederik）將在女王退位的同時，自動成為丹麥新國王腓特烈十世（King Frederik X），歐洲也將失去目前唯一在位的女性君主。

隨著歐洲國家繼承法的改變，長女可以優先於弟弟成為君主，目前歐洲王室新生代第1順位女性繼承人就包括：於2001年出生的比利時公主伊莉莎白（Princess Elisabeth）、2003年出生的荷蘭公主卡塔琳娜．阿瑪莉亞（Princess Catharina-Amalia）、2004年出生的挪威公主英格麗德．亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）、2005年出生的西班牙公主萊昂諾爾（Princess Leonor），以及2012年出生的瑞典公主埃絲特爾（Princess Estelle）。

報導指出，瑞典是世界上第1個採用不分性別繼承順序的國家，1980年，維多利亞公主就越過她的弟弟，成為了王儲。而對於「現代君主」的變化，幾位專家表示，與前幾代女王不同，現任許多公主除了會學習國是訪問、接待大使、禮儀活動等等，還會參加如同「兵役」一般的訓練，如西班牙的萊昂諾爾公主，就曾穿著迷彩裝和部隊一同在山上進行滑雪特訓。

關於歐洲未來女王的新挑戰，法國皇家歷史學家麗莎（Lisa Castro）也指出，每一代新君主都需要面對「質疑君主制有何用處」的問題，而關注婦女、LGBTQ和環境議題，將會是確保公眾支持的工具。

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