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大陸 大陸焦點 特派現場

澳門賽馬經營困難　4月起結束活動

▲▼澳門賽馬經營困難　4月起結束活動。（圖／翻攝澳門賽馬會）

▲澳門賽馬運動的熱度近年大不如前。（圖／翻攝澳門賽馬會）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府15日上午與澳門賽馬公司簽署文件，從今年4月1日起解除該公司經營賽馬專營批給合同。澳門賽馬公司去年經營出現困難，向澳門政府提出解除經營合同，並計劃之後將賽馬轉運到內地（中國大陸）轉作馬術用途。

澳門政府在2018年與澳門賽馬公司簽署文件，將經營賽馬專營批給合同的期限延長24年6個月，由2018年3月1日至2042年8月31日。澳門賽馬公司去年向政府提出，由於公司經營出現困難，且賽馬活動無法迎合現時社會的發展需求，因此申請解除經營賽馬專營批給合同。

澳門政府表示，澳門賽馬活動至今已經有40多年的歷史，但是考慮到近年賽馬活動對本地居民及遊客的吸引力日漸減少，決定接納澳門賽馬公司的申請，經雙方協議於2024年4月1日解除經營賽馬專營批給合同，並自該日起終止賽馬活動。

按照解除批給合同的文件，澳門賽馬公司承諾將依法妥善處理受影響員工的勞動權益事宜，以及在2025年3月31日前將現有的馬匹妥善轉運到外地。

此外，為了在上述過渡期內妥善安置馬匹，在解除合同後，澳門政府會將現有賽馬場的設施暫時提供給澳門賽馬公司使用，以便該公司能在期限前將現有的馬匹有序分批轉運到其他地方。按照法律及批給合同的規定，2024年4月1日解除經營賽馬批給合同後，賽馬場的土地及相關的設施將無償歸還澳門特別行政區。

根據港媒報導，澳門賽馬公司計劃之後將賽馬轉運到內地（中國大陸）轉作馬術用途。

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