　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

航班延誤10小時！男爆氣「飛撲狠揍機長」畫面瘋傳　乘客看傻

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 男乘客衝上前攻擊機長。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度靛藍航空（IndiGo）一架航班因惡劣天氣延誤10小時，一名乘客不滿等待時間愈來愈長，在機長廣播說明時竟當眾衝上前伸手猛揍，粗暴畫面令機上乘客都大吃一驚。

根據NDTV，這架航班因長時間延誤，根據飛行任務時數限制（FDTL）規定須更換一批機組員，新的機長在機艙前方向乘客廣播說明時，一名男性乘客疑似因等待太久不耐煩，憤而從最後一排衝上前攻擊。

當時在機上的一名俄羅斯裔印度女模別爾斯凱亞（Evgenia Belskaia）上傳影片寫道，「我的團隊等航班等了10小時，結果有個男的不爽了，於是他們得再多等3小時！警察把那個男的帶走了，而且他們還得換一個機師。真是瘋了！」

畫面可見當時機長站在客艙前方，後方先是傳來咆哮聲，接著一名身穿黃色上衣的男子瞬間衝上前，高舉右手猛揍機長，一旁空服員制止之下仍指著機長怒罵，直到一名身穿淺藍色上衣的男子上前安撫並將他帶回座位，但他仍持續和空服員高聲爭執。

這段影片被轉發到X後引發高度關注，累積近170萬次觀看，網友紛紛留言表示，「機師或機組員跟航班延誤有什麼關係？他們只是在做他們的工作。逮捕這個人，把他列入拒載名單」、「這個人應該被立案並列入黑名單」、「對航班延誤的不滿不代表乘客可以對機組員施暴」。

事實上，印度北部因濃霧等惡劣天氣條件，14日在德里機場起降的多架航班受到影響，根據航班追蹤網站Flightradar24，15日也有多達110個航班延誤，79個航班取消。

ET快訊
趙少康參選50天驚奇之旅　曝當副手不能太積極「比自己選難上1
桃園艦遭入侵！　30歲男躺「貴賓VIP艙」睡一晚
機場排安檢1小時　旅客怨現場混亂！桃機曝苦衷：1／22起恢復
朱立倫選後遭青年「逼宮」　凌濤嗆：都沒來輔選還敢上節目做秀
國民黨爭立院龍頭2條路　藍委認同白提4承諾但也憂「遭綁架」
人妻遭家暴　老公睡覺被「切生殖器」慘死
象鼻岩變「水豚岩」！　區公所警告：不要跑上去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

IMF示警：AI將衝擊全球近40%工作崗位　先進經濟體影響更廣

菲律賓軍方宣布　將在南海開發其視為領土的9處島礁　

路透評論：賴當選預告「兩岸關係惡化」　須闢新路線降低衝突風險

台灣拉丁美洲、加勒比海友邦特別重要　路透：讓台灣總統過境美國

「囚犯照拍太正」27歲正妹撞臉女模爆紅　本尊現身自爆被捕原因

諾魯曾是全球最富裕國家　「太平洋上的科威特」窮到瀕臨破產

航班延誤10小時！男爆氣「飛撲狠揍機長」畫面瘋傳　乘客看傻

快訊／諾魯政府最新聲明曝光　尋求與中國恢復全面外交關係

快訊／諾魯總統宣布與台斷交　承認中華人民共和國

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

林心如嗆應采兒難搞：像壞婆婆　她反虧「妳年紀大」..吵到袁詠儀戴耳塞XD

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

IMF示警：AI將衝擊全球近40%工作崗位　先進經濟體影響更廣

菲律賓軍方宣布　將在南海開發其視為領土的9處島礁　

路透評論：賴當選預告「兩岸關係惡化」　須闢新路線降低衝突風險

台灣拉丁美洲、加勒比海友邦特別重要　路透：讓台灣總統過境美國

「囚犯照拍太正」27歲正妹撞臉女模爆紅　本尊現身自爆被捕原因

諾魯曾是全球最富裕國家　「太平洋上的科威特」窮到瀕臨破產

航班延誤10小時！男爆氣「飛撲狠揍機長」畫面瘋傳　乘客看傻

快訊／諾魯政府最新聲明曝光　尋求與中國恢復全面外交關係

快訊／諾魯總統宣布與台斷交　承認中華人民共和國

習近平發文談統戰　要發展壯大「台灣愛國統一力量」

快交屋卻「突要長期住國外」　他問該裝潢？一票給1建議：夠你住了

任天堂參展2024年台北電玩展　破25款未上市新作搶先玩

傅崐萁發表當選感言　向鄉親表達謝意

花蓮秀林鄉全人照護再升級！語言治療師助長者找回吞嚥能力

北投住一晚！回流客贈1688元餐飲券、孩童折千元　銅板泡湯一起看

49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

IMF示警：AI將衝擊全球近40%工作崗位　先進經濟體影響更廣

趙少康參選50天驚奇之旅　曝當副手不能太積極「比自己選難上10倍」

大掃除後垃圾怎麼丟？落實垃圾分3類　電池回收3步驟

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

國際熱門新聞

諾魯總統宣布與台斷交　承認中國

秘魯外星人屍體　法醫證實是合成

諾魯曾經全球最有錢　卻窮到瀕臨破產

日本「綠色火球」從天而降　爆炸聲影片曝

烏2女毒殺46俄兵　被抓捕反殺3特工

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

救護車輾過坑洞一陣猛晃　死者活過來

快訊／諾魯政府最新聲明曝光

丹麥女王退位　王儲繼位丹麥國王

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

BBC封柯文哲：撼動台灣政壇的黑馬

視訊會議發現中3千多萬　男痛苦：表情好難忍

德12年來首次賀台選舉　凸顯對台政策轉變

哈瑪斯公布人質影片　驚見以中混血女大生

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

NONO受害者再＋4！

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

贊達亞IG突退追！「蜘蛛人CP」傳分手　本人回應

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面