00919股息砸醒她「50張本金好甜」！網驚：比我薪水還高

▲00919第三次每股配息0.55元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

採季配的群益台灣精選高息（00919）上周股息入帳！一名網友爽喊領到2萬7490元，「過年還沒到，年終先領一筆！」而另一名女網友同樣收到2萬7490元股息，接著大方分享入手價「均價21.67元」，50張本金約100萬出頭，最後也自嘲「體會到被錢砸醒的感覺了！」

一名女網友在Dcard以「00919 2萬7配息進帳」為標題爽喊，「終於也換我曬一次」，12日原PO收到一筆2萬7490元的股息，不到22元陸續買了50張，均價21.67元，「都是在還沒公布配息是0.55元前買的，所以剛好都沒有追高，之後還有價差的甜頭可以賺！」

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原PO還說，算下來本金約「100萬然後一點零頭而已」，這筆配息好像跟最低薪資差不多。實際一算本金，50張均價21.67元等於108萬3500元，最後原PO也自嘲，「體會到被錢砸醒的感覺了！」

底下網友直呼，「比我扣掉勞健保後的薪水還高了」、「金融股不也差不多配息」、「你好歹買00929，買到月配27000多元再來說吧，季配息一年只領四次啊」、「也被7150元砸醒了，我愛00919」。