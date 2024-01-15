視訊會議發現「中3千多萬大獎」　男努力控制表情：忍得好辛苦

▲男子在工作會議時發現中獎。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國愛達荷州一名男子在工作會議與同事視訊時，意外發現自己買的彩券中美元100萬元（約台幣3,109萬元）大獎，他坦承，當下為了不讓同事發現，真的很努力控制表情，整個會議都忍得非常痛苦。

男子安德魯(Andrew Nachman)領獎時向樂透官員表示，他和家人一同度假時，由於工作需要得線上參加遠距會議，他坐在電腦前準備時，注意到桌上有一張彩券，便打發時間線上對獎，意外發現自己中得美元100萬元。

Man forced to contain joy when he discovers £784k winning lotto ticket while on work callhttps://t.co/prCVLhWBgh pic.twitter.com/znBGhqTuje — The Mirror (@DailyMirror) January 13, 2024

安德魯表示，「當時距離會議時間還有3分鐘，我發現我好像中獎後，立即衝下樓要妻子幫忙再次檢查，結果就在我遠距會議進行到一半時，妻子傳來簡訊告訴我，『很遺憾地通知你…你中獎了』，當下真的很難掩我的興奮」。

安德魯計畫將贏來的獎金，用來幫忙孩子們的大學學費，而他購買彩券的加油站商店因為開出大獎，也跟著受益獲得美元2萬元（約台幣62萬元）獎金。