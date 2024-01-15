美學者：台灣應保持克制同時加強備戰　「核電」是能源韌性之必要

▲民進黨賴清德將是下屆台灣總統。美國學者建議，台灣應該保持克制、加強備戰，並且採用核電提升能源彈性，才能更好地應對中國脅迫。（圖／記者李毓康攝）

記者張寧倢／編譯

民進黨賴清德與蕭美琴當選下屆台灣正副總統，有關地緣政治風險的討論增加。美國胡佛研究所學者戴雅門（Larry Diamond）認為，北京必然推動統一進程，台灣應保持克制，同時加強備戰，建設安全與韌性。他分析，台灣要達到能源韌性就必須採用核能，且不能只是延役現有的核電廠，也包括要新建核電廠。

華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）13日發布她的觀察，指中國國家主席習近平不太可能重啟過去8年對台斷絕的官方接觸，還會繼續對台灣施壓，力道或許更大，「但至少在未來幾年內，不太可能使用武力『懲罰』台灣或推動統一」，因為習近平將專注中國經濟問題和軍隊腐敗。

據新加坡《聯合早報》報導，美國史丹佛大學胡佛研究所資深研究員戴雅門14日在台灣國策研究院的一場選後座談會上，同樣提到北京目前面臨嚴峻的經濟問題、軍隊陷入動盪。他表示，中國的當務之急是確保中歐、中美關係穩定，而不需要引爆台海危機。

曾負責長達10年的史丹佛大學台灣民主研究計劃（Program on Democracy in Taiwan）的戴雅門認為，若賴清德能繼續保持謹慎、克制行事，或許可以讓台海降溫，甚至促成溝通。

不過，戴雅門也認為，北京必將繼續推動統一進程，因為習近平曾表明兩岸必然統一，而他顯然打算在自己的任期內實現此一目標，因此，台灣不能假設兩岸降溫後就能繼續維持現狀。

▲胡佛研究員戴雅門14日在國策院座談會上直言，台灣沒有任何方法可以在沒有核電的情況下，達成所需的能源韌性。（圖／翻攝自YouTube／國策研究院INPR）

戴雅門直言，台灣和美國都尚未做好準備，尤其台灣若無法盡快強化能源韌性，在面對脅迫時很快就會被擊潰。他指出，台灣要做的還很多，包含提高能源與糧食的韌性、加強現代化電網，也許還要考慮更大範圍的衛星通信網路。

戴雅門坦言，胡佛研究所工作小組費時研討後，認為台灣若不採用核能，就無法達到能源韌性；且要達到能源韌性，不能只是延役現有的核電廠，也包括要新建核電廠。

戴雅門提到，台灣沒有其他選擇，「如果它要自衛並嚇阻攻擊，它必須看起來更像以色列，而不是一個只有想與世界和平共處的後現代社會」。他也強烈支持美國與台灣共同生產武器，尤其在台灣生產部分導彈、甚至標槍飛彈。

戴雅門引述美國已故總統老羅斯福名言「溫言在口，大棒在手」（speak softly and carry a big stick），指拜登政府正循此路線，不採取挑釁舉措，但同時美台仍要採取可行的行動，包括軍事預備、武器採購、社會組織動員，增強台灣安全、保障與韌性。