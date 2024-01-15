共和黨初選今愛荷華州開跑！川普民調48%居冠　領先對手近3成

▲ 川普在愛荷華州選前最後集會上向支持者喊話。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2024總統大選將於11月登場，共和黨初選將於當地15日自愛荷華州開跑，前總統川普目前以69%支持率高居全國民調第一，在愛荷華州的支持率也以48%居冠。選前一天候選人奮力最後衝刺，但氣象預報稱溫度恐怕降至攝氏零下30度，可能影響投票率，部分造勢活動也被迫取消。

根據CNN，CBS News/YouGov最新全國民調顯示，愛荷華州選民參加「黨團會議」（Iowa Caucuses）投票前夕，川普在全國範圍內獲得69%共和黨初選選民支持，創下史上新高，在愛荷華州支持率也有48%，14日還獲得去年12月退出初選的北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）及挺台參議員盧比歐（Marco Rubio）表態支持。

前南卡羅來納州州長海莉（Nikki Haley）在愛荷華州選前民調以20%位居第二，全國民調則以12%排名第三，14日獲前馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）支持，但Des Moines Register/NBC News/Mediacom最新民調顯示，僅有約40%支持者對海莉極度或非常熱情。

海莉在川普執政時期曾任美國駐聯合國大使，而川普在初選前最後一場造勢活動上針對海莉打擊攻擊力道，稱她「不太像共和黨人」，「她做得很好，還行啦，但不適合當總統」。

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）在愛荷華州選前支持率以16%落後，14日仍誓言繼續長期抗戰。儘管全國民調遠差川普55%，但他向CNN表示，「很多選民還未做出最終決定。」

企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）去年4月曾提出「讓每個台灣家庭擁槍」以自我防衛，8月中旬又表態將保衛台灣直到2028年美國實現半導體獨立，目前全國支持率4%，在初選前夕則表示，他相信自己在愛荷華州的聲勢正在增強，預測選戰到後期會出現高潮。

3名候選人選前最後衝刺之際，強烈冬季風暴引發的極端寒冷天氣引發憂慮。15日愛荷華州氣溫預計將降至攝氏零下30度，恐怕影響投票率，候選人紛紛鼓勵選民勇敢出門投票。

▲▼ 冬季風暴襲美，愛荷華州被白雪籠罩。（圖／路透）