哈瑪斯公布3人質影片籲停火！　以中混血女大生找到了

▲哈瑪斯公布3名人質影片，其中一人就是失蹤至今的以中混血女大生阿迦曼妮。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
以色列與哈瑪斯開戰100天，哈瑪斯軍事部門發言人稱，許多人質恐怕已經遇害，且罪魁禍首就是以色列的領導階層。與此同時，哈瑪斯14日公布3名人質的影片，呼籲以色列軍方停止轟炸，其中一名人質就是以中混血兒阿迦曼妮（Noa Argamani）。
根據《路透社》報導，哈瑪斯14日公布3名遭關押人質的影片，呼籲以色列軍方停止轟炸，這3名人質分別是26歲的以中混血兒阿迦曼妮、53歲的沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky），影片中未標註拍攝日期，僅在影片結尾中提到，「我們將在明天告訴你們，這些人的命運」。
#Breaking: Tonight (Sunday night) #Hamas published videos of #Israel's hostages in #Gaza, Noa Argamani, 26, Yossi Sharabi, 53, and Itai Svirsky, 38, showing the first signs of life of all three hostages.— Matthew RJ Brodsky (@MattRJBrodsky) January 14, 2024
In the propaganda video Hamas warns "Tomorrow we will inform you of their… pic.twitter.com/0hCshHB2DS
哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）稍早表示，許多人質恐怕已經遇害，「最可能情況是，他們當中許多人最近遇害，其餘的人每個小時都身處極大危險之中，敵方領導層和敵軍得負完全責任。」
哈瑪斯10月7日入侵以色列南部綁走多名人質，其中就有一位在北京出生的26歲以中混血兒阿迦曼妮，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）去年12月曾說，他已告知中國駐以色列大使館，要求中國國家主席習近平介入救人。
▼阿迦曼妮10月7日在以色列南部遭擄走後音訊全無。
בלתי מעורבים עזתים או איך שאוהבים לקרוא להם ''חפים מפשע'' חוטפים את בני הזוג נועה ארגמני ואבינתן אור— ינון בן חמו - inon - إينون (@inonbh6) December 20, 2023
Non-involved Gazans or as they like to call them "innocents" kidnap the couple Noa Argamani and Ebintan Or pic.twitter.com/7t7glThb73
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