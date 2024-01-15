冰島火山爆發「熔岩流入漁村」畫面曝光！　居民急撤、羊群待救

▲冰島火山爆發，岩漿流進當地漁村格林達維克。（圖／翻攝自X）



文／中央社雷克雅維克14日綜合外電報導

根據冰島國家廣播公司播出的監視器畫面，西南部一座火山持續噴發，岩漿流進當地漁村格林達維克，造成兩間房屋著火。當地居民都已撤離，但仍有羊群被圈在圍欄裡。

法新社報導，在稍早一次火山噴發後一度返回格林達維克鎮（Grindavik）的數十位居民已於昨晚撤離，數個小時後火山再度開始噴發。

▲冰島火山爆發，岩漿流進當地漁村格林達維克。（圖／翻攝自X）



英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，格林達維克鎮所有居民都已撤離。但冰島保護動物協會（Animal Protection Association of Iceland）主席告訴冰島國家廣播公司（RUV），鎮上仍有羊群被圈在圍欄裡。

她表示，其中一處圍欄內有30隻羊，另一個圍欄裡也有羊，亟待救援。

報導指出，冰島總統約翰尼森（Gudni Thorlacius Johannesson）預定於格林威治標準時間晚間8時發表全國演說。

BBC在報導中說：「現在我們看到從一個火山裂縫流出的熔岩泡泡流到靠近格林達維克鎮，熔岩就是從這個裂縫溢出、流進鎮裡，造成房屋毀損。」