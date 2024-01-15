秘魯包裹開出「2具外星人屍體」　法醫解剖曝真相：是5種東西合成

▲秘魯包裹開出2具外星人遺體，法醫解剖證實是由5種東西合成。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

秘魯法醫和司法鑑定研究所考古學專家12日召開記者會，表示秘魯海關去年10月發現了「外星人遺體」是假造的，所謂的遺體其實是由紙、塑膠、金屬、動物與人類骨頭製成。

根據路透社報導，秘魯海關2022年10月從首都利馬某機場的包裹中查扣到一個詭異紙箱，打開後發現裡面裝著2具所謂的外星人遺體。秘魯檢察官追查至今，仍無法找到包裹所有者，只知道收件人是墨西哥人，遺體後續則交由法醫鑑定。

秘魯法醫與司法鑑定研究所考古學專家12日表示，所謂的外星人遺體「完全是假造的」，這個東西是由紙、塑膠、金屬、動物與人類骨頭人工合成，「它們並非天外來客，只是用這個星球上的動物骨頭和現代有機膠製作的玩偶」。

▲墨西哥去年有記者聲稱，找到2具外星人遺體，但多數國家學者均不承認遺體的真實性。（圖／路透社）

其實墨西哥去年9月曾經召開不明飛行物（UFO）國會聽證會，墨西哥記者莫森（Jaime Maussan）展示2具疑似外星人的遺體，他聲稱遺體是在秘魯發現的，經碳檢測距今至少有1000多年歷史，但包含秘魯在內的多數國家學者均不承認遺體的真實性。

墨西哥國立自治大學（UNAM）天文學研究所科學家菲耶羅（Julieta Fierro）在審視了莫桑公開的遺體檢測結果，也認為這些數據遠遠沒有那麼神秘，「沒有顯示出任何神秘之處，也無法證明這是不存在於地球上的生命化合物」。

秘魯生物人類學家卡吉高則感嘆，過去也有許多人提出類似發現，後來都被證明只是古代人類製作的木乃伊，有時還混雜著動物遺骸，「他們還是一如既往地換湯不換藥，但如果有人還願意相信，我們還能做什麼呢？」

不過秘魯在這次的記者會上，法醫專家並未說明，這次發現的包裹與莫森去年9月在墨西哥展示的「遺體」是否有關，但他們認為莫森展示的外星人遺體，根本與外星生命無關。