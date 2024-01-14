BBC封柯文哲「撼動台灣政壇的黑馬」　分析民眾黨2大存亡隱憂

▲柯文哲被外媒喻為台灣政壇黑馬。（圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／綜合報導

台灣總統大選由民進黨賴清德與蕭美琴正副搭檔以40%的得票率勝出。然而，英國廣播公司（BBC）14日報導形容柯文哲是「撼動台灣政壇的黑馬」，超過四分之一的台灣選民，其中包含許多年輕人都投給了這位特立獨行的政治人物，但民眾黨仍有兩大隱憂，包含大多得利於選民不滿情緒，其次是嚴重依賴柯文哲一人。

柯文哲與副手搭檔吳欣盈這次總統大選中，獲得369萬466票、得票率26.46%，他領導的民眾黨則在立法院選舉中拿下8席不分區立委，成為關鍵少數。據BBC報導，儘管民眾黨取得的進展不大，柯文哲票數也敬陪末座，但觀察人士認為，他已經不可逆地改變了台灣由兩大黨主導的政治格局。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，「如今已不再是兩匹馬的競賽，而是三匹馬在競跑。」

▲柯文哲與吳欣盈獲得超過四分之一的票數。（圖／記者黃克翔攝）

BBC稱，柯文哲競選的基礎理念是「下架藍綠」，並在兩岸關係等議題上將自己定位成中間選擇。但觀察人士表示，民眾黨這次選戰的表現是迄今最清晰的跡象，顯示台灣選民要求一個更加多元化的政治格局，而這是由具熱情的年輕人所推動的。

BBC還指出，許多台灣年輕人顯然對大選結果不滿，甚至有些人在網路上指控選舉存在舞弊行為。報導提到，柯文哲部分吸引人的地方在於他的直言不諱，還唱起饒舌歌，年輕人覺得他古怪而可愛，儘管他同時也因為性別歧視與恐同言論而受到批評。

▲分析人士認為，台灣選民對於多元選擇的需求，目前還未升高到打破體系的程度。圖為柯文哲宣布敗選。（圖／記者林敬旻攝）

台灣28歲軍人黃先生向BBC表示，「民進黨與國民黨的時代已經被新政黨終結了，現在正是年輕一代崛起的時候，民眾黨對我來說似乎更加新鮮。」然而，政大創新國際學院助理教授、政治學家南樂（Lev Nachman）表示，這種對更多元選擇的需求「還沒有高到會破壞政治體系的程度，但會促使其他政黨思考如何才能吸引更廣泛的選民」。

智庫「卡內基中國」（Carnegie China）研究員莊嘉穎（Ian Chong）表示，民眾黨得到強力支持，但問題在於能否持續下去，而這將取決於如何強化基層團隊、在立法院的表現，以及提出的價值觀、政策和理想。他指出，目前民眾黨的支持得利於選民的不滿情緒，且嚴重依賴柯文哲，要維持下去就得用想法不斷吸引支持者。