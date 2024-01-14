冰島火山又爆發！「熔岩竄出」200起地震狂搖　4千人小鎮急撤

▲ 冰島西南部火山14日再度噴發。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

冰島西南部去年11月因火山地震宣布緊急狀態，12月中旬才剛噴發，近日附近又出現火山裂縫噴發口，當局已經下令漁業小鎮格林達維克（Grindavik）居民撤離，14日上午一連串地震後果真再度噴發，網路曝光的畫面可見火山裂縫噴出橘紅色岩漿及濃濃白煙。

#BREAKING: Iceland Volcano has erupted for the Second Time now being extremely Dangerously Close to the town of Grindavík



#Grindavík | #Iceland



Currently After powerful earthquake swarms shaking the country's southwestern Reykjanes Peninsula volcano has erupted for the… pic.twitter.com/anh2kp23I8 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 14, 2024

BREAKING: A new volcanic fissure has opened up on Iceland's Reykjanes Peninsula just a few minutes ago. More details to come. pic.twitter.com/4yPZ98oQs5 — Nahel Belgherze (@WxNB_) January 14, 2024

綜合《路透》等外媒，冰島氣象局表示，14日凌晨3時起一連串強烈地震後，該國西南部一座火山上午近8時噴發，當時已經觀測到逾200起地震。

這已經是西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）2021年以來第5次火山噴發，最近一次是去年12月18日的斯瓦特森基（Svartsengi）火山系統，當時使鄰近的格林達維克鎮4000名居民全數撤離，所幸因熔岩流向其他方向，城鎮逃過一劫。

當地RUV電視台指出，14日的火山噴發發生在格林達維克以北，但目前尚不清楚熔岩從哪裡來，以及流向哪個方向，民防部門稱已派出海岸警衛隊直升機，前往評估確切位置及噴發情形。

此前據CNN，冰島氣象局12日表示，火山裂縫噴發風險已經高出先前的評估，且岩漿量已接近去年12月噴發時的水準，下一次噴發後岩漿可能進一步向南侵襲，甚至到達格林達維克，因此發布疏散令，「根據民防部門12日發布的危害評估，考量到公共安全因素，不適合繼續住在格林達維克。」

冰島國家警察此前下令格林達維克鎮居民，最慢至15日晚間應全數撤離。該國民間保護暨急難管理署13日也聲明指出，這項命令預計維持3周，僅有執行公務的人員或搶救貴重物品的居民可短暫停留。