冰島火山又爆發！「熔岩竄出」200起地震狂搖　4千人小鎮急撤

▲ 冰島西南部火山14日再度噴發。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

冰島西南部去年11月因火山地震宣布緊急狀態,12月中旬才剛噴發,近日附近又出現火山裂縫噴發口,當局已經下令漁業小鎮格林達維克(Grindavik)居民撤離,14日上午一連串地震後果真再度噴發,網路曝光的畫面可見火山裂縫噴出橘紅色岩漿及濃濃白煙。

#BREAKING: Iceland Volcano has erupted for the Second Time now being extremely Dangerously Close to the town of Grindavík



#Grindavík | #Iceland



Currently After powerful earthquake swarms shaking the country's southwestern Reykjanes Peninsula volcano has erupted for the… pic.twitter.com/anh2kp23I8