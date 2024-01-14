　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

24年前全新寶可夢卡牌即將拍賣　估值高達71萬

準備開拍24年前全新寶可夢卡牌　英國拍賣行估值高達71萬

▲2000年發行的整盒寶可夢卡牌，即將在英國雷利當地的拍賣行進行拍賣。（圖／翻攝自Stacey's Auctioneers）

圖文／CTWANT

有收集卡牌的玩家應該都有這樣的習慣，就是「整盒」購買自己心儀的卡牌，然後回家後再一一拆開，看看其中是否有稀有罕見的卡片。而近期英國雷利（Rayleigh）當地的史黛西拍賣行（Stacey's Auctioneers）準備開拍一盒2000年推出、全新、未拆封的寶可夢卡牌，拍賣行估計整盒卡牌的價值最終會坐落在1.5萬至1.8萬英鎊（折合新台幣約71萬元）。

根據《Echo News》報導指出，英國雷利的史黛西拍賣行將於15日進行一場玩具拍賣，這個2000年發行的寶可夢卡牌就是其中一個產品。這盒寶可夢卡牌中共計有36個卡包，每個卡包中包含11張卡牌，整盒卡牌數量高達396張之多。

史黛西拍賣行的拍賣師表示，基本上這盒的卡牌如果送交鑑定的話，應該都是屬於「Gem Mint」的等級，也就是近乎完美的狀態。該名拍賣師表示，在2023年的拍賣會上曾經拍賣過類似的商品，當時落槌價是1.95萬英鎊，而他們這次推估落槌價應該會落在1.5萬至1.8萬英鎊。

而在這次的拍賣會上，除了這盒驚人的寶可夢卡牌外，另外還有7本寶可夢的卡牌收集冊，保存狀態非常良好，預估每本的價格會坐落在7千至8千英鎊（折合新台幣約27.5萬至31.4萬元）。

報導中也提到，在全球拍賣行歷史中，有一張插圖版的寶可夢皮卡丘的卡牌，在1998年時以接近500萬英鎊的價格落槌，這也是目前寶可夢卡牌中拍賣價格最為昂貴的紀錄。

延伸閱讀
45歲工程師相親100多次…差1公分也不行　紅娘搖頭：偏要找嫩妹還小氣
雞排祭品文兌現他宣布發300份　網驚：嘉義雞好可憐
最強母雞出戰2028 ？　他揭「盧柯配」可能性：賴清德不一定能做8年

ET快訊
80歲候選人成台南選戰最大贏家！　可領百萬補助款
陸失業者假裝有上班　每天一早出門「躲進圖書館」耗整天
侯友宜請假113天2件大事沒做　綠黨團要求到會
陸官媒突發布「台灣周邊軍演」影片　國防部回應
分析／2024藍綠白外政黨全滅　「搶救王義川」成泛綠小黨催命
BBC封柯文哲「撼動台灣政壇的黑馬」　分析民眾黨2大存亡隱憂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BBC封柯文哲「撼動台灣政壇的黑馬」　分析民眾黨2大存亡隱憂

白宮人員緊急轉移！挺巴勒斯坦示威失控　破壞圍欄還襲警

印尼火山又噴發！火山灰噴1300公尺高　居民急撤

冰島火山又爆發！「熔岩竄出」200起地震狂搖　4千人小鎮急撤

北海道大雪「冰封小貨車」數日！男離奇陳屍駕駛座　死因不明

救護車輾過坑洞「一陣猛晃」　孫子抬頭驚：病逝祖父活過來

24年前全新寶可夢卡牌即將拍賣　估值高達71萬

快訊／日本星巴克槍擊！49歲男「胸部中彈」命危　槍手逃亡

開戰百日！以色列街頭24小時抗議　怒逼政府「不惜代價」救人質

真英雄！日航379人奇蹟疏散　傳「半數空服員是菜鳥」入職不到1年

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

調皮暹羅貓推罐回眸「看臉色」！　默默移回原位...網笑：差點悲劇

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

利菁無禁忌「角膜聊到處女膜」　看網紅上新聞：四個不認識在吵架XD

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

BBC封柯文哲「撼動台灣政壇的黑馬」　分析民眾黨2大存亡隱憂

白宮人員緊急轉移！挺巴勒斯坦示威失控　破壞圍欄還襲警

印尼火山又噴發！火山灰噴1300公尺高　居民急撤

冰島火山又爆發！「熔岩竄出」200起地震狂搖　4千人小鎮急撤

北海道大雪「冰封小貨車」數日！男離奇陳屍駕駛座　死因不明

救護車輾過坑洞「一陣猛晃」　孫子抬頭驚：病逝祖父活過來

24年前全新寶可夢卡牌即將拍賣　估值高達71萬

快訊／日本星巴克槍擊！49歲男「胸部中彈」命危　槍手逃亡

開戰百日！以色列街頭24小時抗議　怒逼政府「不惜代價」救人質

真英雄！日航379人奇蹟疏散　傳「半數空服員是菜鳥」入職不到1年

愛喝熱咖啡！她食道22cm「燙到整層脫皮」　醫一看嚇傻

李龍基女友搭公車遭施暴！相差36歲戀情被疑詐財　路人罵：賤人別騙他

80歲候選人成台南立委選戰最大贏家！拿回保證金還有百萬補助款

劉雨柔出國回家怒問胡凱翔「都沒換床單？」　答案秒氣消：我投降

松本人志娶素人是為了搞不倫！ 諧星後輩「找多女取悅」壓力超大

台鋼啦啦隊吸收K-Pop經驗收穫滿滿　首秀嗨翻韓國排球場

代墊修車費同事耍賴不還　瓦斯工持球棒怒砸貨車

侯友宜請假113天2件大事沒做　綠黨團要求到議會補施政報告

2024富國島必去景點懶人包！搭世界最長跨海纜車　海龜水族館超壯觀

陸官媒突發布「台灣周邊軍演」影片　國防部：無異常

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

即／日本星巴克槍擊！1男中彈命危　槍手逃亡

31歲女繼承8.5億遺產！　海選50人「幫忙花錢」

拜登重申不支持獨立　真正用意曝光

BBC封柯文哲：撼動台灣政壇的黑馬

網美浴室自拍爆紅　短片800萬次觀看

川普：世界從未如此接近三戰爆發

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

讚台灣香腸好吃被ban　爆乳直播主回歸

日鹿兒島瀨島火山噴發　急發噴火速報

外媒：台灣反抗中國選出「麻煩製造者」

女大生膝蓋開刀竟死亡　麻醉醫1小時換3個

BBC：為何台灣大選對世界很重要？

小學廁所激戰「未婚女師」！男師自爆不倫

更多熱門

相關新聞

「最良心候選人」20萬保證金被沒收！嗆丟雞蛋抗議

「最良心候選人」20萬保證金被沒收！嗆丟雞蛋抗議

2024總統暨立委大選昨（13日）落幕，其中屏東縣立委第一選區由民進黨立委鍾佳濱勝出，順利奪下3連霸，而無黨籍候選人蔣月惠儘管落敗，卻承諾會將20萬參選保證金全數捐出。不過，屏東縣選委會表示，保證金退回的標準是依據選舉人數計算，蔣月惠未達標準。對此，蔣月惠本人回應了。

夫婚後變了！人妻怒：他不肯離婚

夫婚後變了！人妻怒：他不肯離婚

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

驚人巧合！2張千萬發票都開在「杭州街」

驚人巧合！2張千萬發票都開在「杭州街」

總統大選恐患「心碎症候群」！醫：出現6症狀請留意

總統大選恐患「心碎症候群」！醫：出現6症狀請留意

關鍵字：

寶可夢卡牌拍賣收藏周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！網揪證據打臉

本土劇男星林義芳「LINE群拉票」爆違法！本人認了

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

台北6度時間曝！專家驚：數字有點瘋

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

台中超級新人廖偉翔破了綠營鐵板：會戒慎恐懼

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

2縣市入夜剩10度！恐有寒流探6度

快訊／失竊選票藏圖書室角落　警逐層找到最後2張

鄭運鵬帥兒登人氣熱搜！傳「經紀人找上門」他敗選忙回應

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

更多

最夯影音

更多
返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執
泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面