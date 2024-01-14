北海道大雪「冰封小貨車」數日！男離奇陳屍駕駛座　死因不明

▲北海道連日大雪，經常出現汽車遭冰封的情形。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本北海道連日大雪，各地出現極厚積雪，而小樽市卻有一輛遭冰封數日的小貨車被人發現有一名男子失去意識倒坐在駕駛座。警消獲報趕往現場後，當場確認男子死亡，而駕駛座的窗戶則是呈半開。根據調查，男子並無明顯外傷，詳細死因仍在調查中。

根據《北海道放送》報導，警方14日上午11時半接獲小樽市民眾通報稱，鄰居家門口一輛小貨車被冰封多日，但是剛剛發現有人失去意識受困其中。警消到場後發現小貨車車體幾乎被積雪埋住，由於駕駛座的窗戶半開，因此從外面可以確認有一名中年男子倒坐在駕駛座上，且已心肺功能停止。

雪に埋もれた軽トラックの中に人が



北海道小樽市オタモイ1丁目の住宅の敷地内

（14日午前11時半ごろ）



【ＳＴＶ札幌テレビ】2024/1/14(日)15:30

雪に埋もれた車から男性の遺体発見 北海道小樽市https://t.co/yEyrhVsqat — 願い星 (@wishstar_Hope) January 14, 2024

警方將男子救出後，當場確認死亡。而男子身上並無明顯外傷，被發現時身體往副駕駛座傾倒，詳細死因仍待調查。由於小貨車停靠在一間住宅的門口，因此警方隨即聯絡屋主，然而屋主卻失聯，懷疑車上的死者可能就是屋主本人，接下來將進一步確認死者身分。

根據目擊者指出，小貨車遭冰封多日，不僅如此，住家門口也遭冰封，已經數日沒有除雪跡象，不排除男子死亡時間已經超過數日。目前警方將調查男子的死亡原因以及小貨車被冰封的具體經過。

根據日本氣象廳觀測，小樽市截至14日上午11時的積雪量為84公分。