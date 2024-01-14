賴清德勝選「拜登重申不支持獨立」　葛來儀揭真正用意

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

民進黨候選人賴清德與蕭美琴贏得總統大選，而美國總統拜登13日被問及此事時，重申「美國不支持台灣獨立」的立場。對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）解釋，拜登在此刻重申這項美國長期政策，是為了減緩潛在的北京強烈反應。

葛來儀接受《德國之聲》採訪指出，對於台灣而言，賴清德的勝選是一次民主勝利，因為儘管中國試圖干預，他們依然舉辦了一場正當合法的選舉。不過，僅約40%選民投給賴清德，另外60%都投給反對黨，是對於目前政策不滿的表現。

儘管如此，她預期賴清德的政策將有一致性，尤其針對中國、美國及歐洲態度的外交政策，更是如此。因此，台灣跟世界及民主國家的夥伴關係，將依然會非常堅固。

《德國之聲》主播提問，台灣大選過後，是否會有某種形式的軍事升級風險或可能性？葛來儀認為，事態不會就此冷靜下來，中國預計會持續對台施加軍事與經濟壓力，但她也不認為北京將在短期內動武，反而希望為了修復中美關係而維持穩定。

葛來儀認為，習近平目前關注解決中國經濟及解放軍內部貪腐問題，不會冒風險在現在這個時間點對台動武。在未來4年或者更久之後，北京或許會決定確實有必要對台動武，但這一部分取決於賴清德的政策，一部分也取決於美國的政策，以及下任入主白宮的是誰。

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選 。（圖／記者李毓康攝）



《路透社》談到賴清德勝選時指出，台灣選民拒絕了中國，並讓執政黨獲得連續第三個總統執政任期。1979年，美國將外交承認從台北轉向北京，長期以來一直都表示不支持台灣正式宣布獨立，但與這座自治島嶼保持非官方關係，並且依然是它最重要的支持者及武器供應國。

不過，拜登先前透露，如果台灣被攻擊，將會協防台灣，與「戰略模糊」的美國長期立場相悖。他13日的言論似乎是為了安撫北京。但即使如此，在投票開始前，華府仍警告「任何」國家干預這場選舉都是不可接受的。

美國國務卿布林肯已經恭喜賴清德勝選，並稱該國期待與賴清德及台灣各黨領袖合作，推進「長期非官方關係」，而且這與美國的一中政策（one China policy）相符。聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）發文祝賀後也說，為了展現國會對安全與民主的持續承諾，將要求眾院相關委員會主席在5月就職典禮時率代表團訪台。

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