德媒：台灣站在「十字路口」　抗中候選人勝出！恐遭長期嚴峻封鎖

▲總統大選開票之夜，賴清德宣布勝選。（圖／記者李毓康攝）

記者張寧倢／綜合報導

民進黨賴清德與蕭美琴組合13日以558萬票、40.05%的得票率，當選台灣下屆正副總統。德國《畫報》（Bild）以「命運性的選舉，抗中候選人賴清德獲勝」為題刊出報導，指台灣正站在十字路口，賴清德的勝選可能會引發中國的強烈反應，有學者預估北京將對台實施更長期且嚴峻的封鎖，連帶造成全球經濟影響。

根據《畫報》報導，賴清德自行宣布當選時表示「感謝台灣人民共同寫下了民主的新頁」，而賴清德的勝選可能引發中國的強烈反應。報導稱，賴清德支持台灣獨立於中國，因此與70歲的中國獨裁領導人習近平有所對抗，習近平甚至威脅對台灣發動戰爭。

報導指出，中國將台灣視為分裂省份，若有必要，大陸不排除以武力統一台灣。然而，數十年來，台灣一直擁有其獨立、民主選舉產生的政府。台灣大選前，中國軍方幾乎每天都派遣戰機與軍艦接近這個島國（Inselstaat），中國反覆演練模擬攻台的演習。諷刺的是，中國官媒選前還批評賴清德是「和平破壞者」。

《畫報》的民主研究員、專欄作家戈爾拉赫（Alexander Görlach）教授警告，賴清德當選後，「中國政府可能會對這個島嶼進行更長期、更嚴峻的封鎖，這將對全球經濟產生深遠影響」。不過在現階段，中國對台灣大選結果將如何反應仍有待觀察。