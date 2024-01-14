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美國2海豹隊員生死不明　在亞丁灣企圖登船墜海失蹤

▲▼ 圖為美軍溫斯頓·S·邱吉爾號驅逐艦（USS Winston S. Churchill）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍2名海豹隊員落海失蹤至今，搜救行動展開。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國多名官員透露，2名美國海豹突擊隊（Navy SEALs）隊員11日在索馬利亞沿岸執行任務登船時落海，失蹤至今生死不明，搜救行動已經展開。

綜合美聯社、華盛頓郵報等報導，這起事件發生在亞丁灣（Gulf of Aden），當時海面波濤洶湧，海豹隊員接近一艘船隻登船，其中一人從梯子上滑落。這起事件總計2名海豹隊員失蹤，失蹤人員身分尚待確認，也不清楚海豹隊員當時為何要登船，以及他們登上的是哪一艘船。

不過有美國官員透露，這起事件與美國近期在紅海、亞丁灣所執行保護商船的國際行動無關，也和伊朗扣押懸掛馬紹爾群島國旗的油輪事件沒有關係。

針對這起事件，美國中央司令部（U.S. Central Command）13日透過聲明表示，搜救行動正在進行中，以確認2名失蹤人員的位置，且不會在人員搜救行動完成之前透露更多訊息。

報導指出，該區域的特種作戰部隊其實一直面臨艱鉅的反恐任務及其他困難行動。去年11月，一支精銳航空部隊的5名機組人員在賽普勒斯（Cyprus）沿海的加油意外事故中喪生。

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