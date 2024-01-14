南韓密切關注台灣大選！　政府表態：希望台海維持和平穩定

▲ 賴蕭配宣布勝選，上台向台下支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／編譯

台灣2024總統大選落幕，由民進黨候選人賴清德勝出。南韓政府14日就選舉結果表示，南韓對台立場並無改變，期許「台灣海峽維持和平穩定，兩岸關係和平發展」。

根據《韓聯社》，南韓外交部官員14日表示，「我國政府對台灣相關基本立場沒有改變。我方密切關注台灣選舉結果，未來也將繼續在多元領域和台灣增進實質合作。」

針對選後台海緊張升高的可能性，該名官員強調，「台海和平穩定對朝鮮半島和平穩定至關重要，也是區域和平與繁榮不可或缺的要素」，「我們希望台海維持和平穩定」。

另一方面，《韓聯社》頭條14日刊登台灣選舉相關分析，南韓國內台灣專家一致認為，除了兩岸及美中關係，這場大選結果很可能影響南韓及朝鮮半島情勢，因此需要周延應對，尤其台灣擁有台積電（TSMC），位處全球半導體供應鏈中心，因此未來應密切關注美中台動向，敏捷應對供應鏈重組等問題。

韓國外國語大學國際地域學院（GSIAS）教授姜俊英（音譯）指出，賴清德當然會希望以半導體實力拉攏國際社會對抗中國，很可能扛出民主同盟的大旗，加強與南韓合作。

賴清德選前接受韓媒採訪時就曾表示，若當選將加強台韓關係，強調台灣和南韓共享民主、自由及人權價值，且將舉行旨在組成新供應鏈的安保對話。

姜俊英對此分析，「南韓若和台灣合作，一定會有更大的空間」，但對韓中關係可能產生負面影響，認為南韓外交很可能面臨考驗，因此有必要採取不刺激中國又可增進南韓國家利益的方式。

南韓智庫世宗研究所中國研究中心主任鄭載弘（音譯）認為，賴清德當選可能使台積電擴大投資美國，美國也可能促進將台灣納入韓美日合作，建議南韓政府對國際局勢變化及供應鏈重組動向需機敏應對。