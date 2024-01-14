中東媒體看大選：台灣盼更高國際地位與政治透明

▲觀察人士表示，民進黨和賴清德勝選後，中國很可能會在台海舉行軍演以示抗議。（圖／路透）

中央社記者施婉清開羅13日專電

中東的半島電視台派員在台灣連線，現場直擊台灣總統大選投開票結果，並訪問兩位專家，了解到台灣多數人民仍甘冒受中國威脅，也要爭取更高的國際獨立地位，同時也期待更多的政治透明度。

總部位於中東地區卡達多哈的半島電視台（Al Jazeera），一向對台灣與中國之間的互動關係長期關注評析。針對此次台灣2024總統大選，半島電視台持續跟進選情，追蹤開票進度，並在開票結果公布後第一時間報導。

半島電視台在開票結果報導中直指：儘管中國不斷警告並聲稱台灣屬於中國的一部分；但來自執政民進黨且現任副總統的賴清德，還是贏得了台灣下一屆的總統選舉。

▲雖然選民對台灣經濟停滯等國內問題感到不滿，但談到國家領導人選舉，台灣國際政治地位往往才是最大的影響因素。（圖／路透）

雖然選民對台灣經濟停滯、住房成本高昂以及未來的能源政策等國內關鍵問題感到不滿，但談到國家領導人選舉，台灣國際政治地位往往才是最大的影響因素。

報導稱，台灣人口只有2350萬，但由於政治地位存在爭議，總統選舉具有極重要的意義。因為台灣自1940年代以來開始自治，但中國共產黨聲稱不放棄對台灣及其外圍領土擁有主權。

因此，選民需要決定是想要從國民黨獲得與北京建立更密切關係後的經濟利益，還是要選擇民進黨與中國繼續保持距離的做法，冒著可能受中國攻擊入侵的風險，但卻可為台灣以一個獨立國家尋求更高地位，如同總統蔡英文現階段的路線。

報導認為，2014年因「海峽兩岸服務貿易協議」而引發的「太陽花學生運動」大規模抗議活動，是台灣政治的一個重大轉折點，有助於重振民進黨的支持率，尤其是對千禧世代選民的影響。

報導也指出，觀察人士表示，民進黨和賴清德勝選後，中國很可能會在台海舉行軍演以示抗議。在過去兩年，北京已兩度使用過此一策略。然而，這些威脅也可能如同過去那樣反而適得其反。

報導還稱，民進黨在蔡總統的領導下已執政8年。在一般選舉中，台灣兩大黨國民黨和民進黨本應進行權力交接，結果卻被代表台灣民眾黨的柯文哲打亂了正常軌道。

▲投票日當天，選民在投票所外排隊等著投票。（圖／路透）

半島電視台駐台記者赫爾（Erin Hale）在描述直擊投票日的景象時，也連連出現驚訝字眼。

一位受訪選民對赫爾表示，一早看到等候投票的大排長龍時深感吃驚；另一選民則說，看到很多前來投票者都是年輕夫婦，而非以往的老年人時也很驚訝。

還有一位選民表示，選前一晚自己的社交媒體充斥許多偏綠營朋友選情告急的發文，因為大家看到台灣民眾黨的柯文哲和國民黨的侯友宜造勢晚會有這麼多支持者，無一不感到驚慌失措。

赫爾並引述「破土」（New Bloom）雜誌創辦人台裔美籍丘琦欣（Brian Hioe）的評論說，原本銷量平平的火車票，突然在選前出現破75.8萬張的創紀錄數字，「這代表台灣政治變化有多快」。

赫爾也訪問現居台灣的美籍律師暨政治評論家方恩格 （Ross Feingold）的看法。方恩格認為，有些選民心中的「那把尺」除了有與中國的問題外，也包括公家單位的透明度問題。

方恩格回應半島電視台，「就像其他國家一樣，台灣在不同政黨的領導下，一樣也會反覆出現腐敗和裙帶關係問題。我認為台灣選民想知道，未來4年的領導人是否會是一個誠實的人。」