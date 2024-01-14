TikTok影片控作票　中選會澄清過程：各政黨都有派監察員

▲民進黨總統候選人賴清德贏得總統選舉。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉結果出爐，不過在TikTok等社群媒體卻流傳影片，指控中選會作票。對此，中選會今（14）澄清，此類影片多僅為片段或經過剪輯，意在誣指中選會作票，請民眾勿聽信及散布此類不實訊息，也呼籲特定人士不應在毫無事實依據，或僅憑片段資訊臆測、散佈影片及作票謠言，蓄意煽動對立情緒。

中選會表示，總統選舉是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教同仁為主兼辦選務，且全國各地的選務人員均奉公守法依法辦理選務外，選務的辦理，更有完整的監票程序，如投開票所內負責監票的監察員係由各政黨依法推派，其中，民眾黨、國民黨及民進黨等均有推派監察員參與整個監票作業。

中選會說明，不僅如此，各投開票所在投票前也會展示空票匭，開票時亦允許公眾錄影，更有前述的監察員在場監察，因此，投開票過程都是公開透明的，且電腦計票之統計結果也都與全國各地投開票所之開票結果相符，自不可能有所謂作票情事，也請民眾勿聽信及散布此類謠言。

中選會進一步指出，依投開票所工作人員手冊規定，投開票所主任管理員宣布開始投票後，須會同主任監察員公開查驗票匭後加封，查驗時會向監察員及在場民眾展示空票匭，並就紙票匭底部加貼封條，開始開票前除應宣布領票人數，也須驗明票匭封條完好。

中選會表示，開票時，則須逐張檢票、唱票、記票，並應高舉選舉票，及將選舉票正面向參觀民眾展示，開票完畢後再展示空票匭，中選會並要求投開票所工作人員依標準作業程序辦理投開票作業。

最後，中選會補充，此次第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉當選人名單，該會將於1月19日召開中選會委員會議予以審定，並依法公告當選人名單。