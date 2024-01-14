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登韓媒頭條！專家揭賴清德當選「3大原因」　兩岸、美中緊張將升高

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同賴清德與蕭美琴上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲ 賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／編譯

民進黨候選人賴清德當選總統，南韓媒體《韓聯社》將這場大選喻為「美中代理戰」，專家認為綠營勝出原因和藍白合失敗、台灣人身分認同轉變及中國施壓造成反效果有關，結果很可能招致兩岸及美中緊張，南韓也不免受到影響，需要縝密應對。

《韓聯社》網站頭條14日刊登台灣大選相關分析，稱這場「美中代理戰」由親美路線的強勁獨立派執政黨民進黨候選人勝出，不僅是兩岸關係，美中緊張也會升高。

韓國外國語大學國際地域學院（GSIAS）教授姜俊英（音譯）分析，「賴清德的立場與中國對立，且不承認一中原則，因此中國對台灣的壓力會增強」，最終引發美中矛盾的可能性很高。

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲ 賴清德曾自稱務實獨立工作者，選前改口稱維持現狀。（圖／記者李毓康攝）

專家預測，賴清德政府未來很可能在國際社會上加強與美國等西方國家的關係，尋求在印太地區加強影響力，因此對中強硬態度的力道可能提升。南韓智庫世宗研究所中國研究中心主任鄭載弘（音譯）認為，若台灣尋求在國際社會上擴張身為獨立國家的影響力，中國將加強施壓。

不過也有人認為，賴清德政府不會在美中都反對改變現狀的基調上宣布獨立，因此兩岸關係不會出現劃時代的變化。南韓國家安保戰略研究院國際關係研究室地域研究中心主任梁甲龍（音譯）指出，賴清德曾自稱務實獨立工作者，選前卻改口稱維持現狀，若持續採維持現狀的政策，兩岸關係不會立即發生較大的變化。

但《韓聯社》採訪的南韓國內台灣專家一致認為，大選結果很可能影響南韓及朝鮮半島情勢，因此需要周延應對，尤其台灣擁台積電（TSMC），位處全球半導體供應鏈中心，因此未來應密切關注美中台動向，敏捷應對供應鏈重組等問題。

▲▼柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲ 南韓專家指出，若此次大選不是三腳督格局，賴清德很難獲勝。（合成圖／記者林敬旻攝）

至於賴清德勝選原因，姜俊英指出，儘管台灣選民期待政黨輪替，執政8年的民進黨仍再度獲得民眾支持，「在野陣營分裂是首要原因」，「從得票率看來，如果不是三腳督格局，賴清德很難獲勝。」

梁甲龍則分析，選民認為「我不是中國人，而是台灣人」的自我認同因素影響最大，經濟、就業、住房等民生問題也產生影響。姜俊英提到，1949年來台的人今年已經75歲，認為「台灣與中國不同」的心理對選舉影響甚大。

而鄭載弘認為，綠營勝出主因是台灣民眾肯定追求親美路線的蔡英文執政，可說是中國對台灣露骨施壓的反效果。

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