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真英雄！日航379人奇蹟疏散　傳「半數空服員是菜鳥」入職不到1年

▲▼日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞，機身燒成焦黑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本羽田機場2日發生2機相撞起火事故，日本航空JAL516班機上379人在18分鐘內奇蹟般全員逃出，被讚為「教科書式疏散」。事後日航內部傳出，當時機上的空服員近半數資歷不到1年，在突發狀況下卻能冷靜且迅速反應，令其他員工都忍不住讚嘆是真英雄。

日媒《現代Business》披露，日航機組員冷靜疏散乘客，在國內外都備受讚揚，事後公司內部更有傳言指出，當時機上約半數空服員都是去年春季才到職的新人，代表資歷未滿一年，令員工又驚訝又感嘆。

一名日航空服員受訪透露，其實公司裡經歷過如此嚴重事故的空服員很少，「她們自己應該也很害怕，卻表現出冷靜態度應對，是真正的英雄。」

事實上，日航新人訓練期間長達4個月，從基本禮儀、英語到如何應對緊急狀況，都須接受完整培訓，課程從早到晚，安排得相當緊湊，因此許多新人在體力和精神上都備受壓力，而2日的奇蹟救援可說是辛苦訓練的成果。

這名空服員說明，新人訓練會針對各種情況進行救援演練，包括鳥擊、飛行中火災、跑道衝撞事故等，其中緊急疏散最為困難，也很令人緊張。他們會練習以英文緊急廣播，教官則會逐字逐句糾正。

她提到，「曾有教官對我們說，『如果真的發生這種事，乘客已經死了。你明白背負生命的責任有多重嗎？』甚至有新人會因壓力太大落淚」，令她再度對當時的機組員表示敬佩。

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