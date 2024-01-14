台灣是「重要夥伴」！日本外相賀賴清德當選　諾持續強化日台合作

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

台灣2024總統大選落幕，日本外務大臣上川陽子13日晚間發表談話，恭喜賴清德當選，並對台灣民主選舉的順利進行表示祝賀。上川表示，台灣是與日本共享普世價值觀的重要夥伴與友人，未來也將加強台日間的交流與合作。

根據《讀賣新聞》報導，作為全球2024年最重要的第一場選舉，全世界都在關注台灣總統大選，更是時時緊盯開票結果。而日本政府也在第一時間發出祝賀。外務大臣上川陽子13日發表談話恭喜台灣副總統、民進黨候選人賴清德當選下一屆台灣總統。

▲日本外務大臣上川陽子第一時間恭喜賴清德當選。（圖／達志影像／美聯社）

上川強調，台灣是與日本共享普世價值觀、且有緊密經濟合作與人際往來的重要夥伴與朋友。她也指出，日本當局維持一貫的立場，保持與台灣之間的非政府實務關係，並加強台日間的合作與交流。

上川的談話內容基本上承襲了日本外務大臣2016年與2020年恭喜蔡英文當選的談話脈絡。

另一方面，日本政府內部也擔憂賴清德當選後可能使兩岸關係更加緊繃，外務省幹部也分析，中國大陸將會提高對台灣施壓的力度。對此，上川在談話中指出，希望能透過對話和平解決台灣問題，期待能夠為區域和平與穩定做出貢獻。

日台交流協會台北事務所代表片山和之13日也同樣對賴清德發表賀意。

根據《共同社》報導，中國大陸則對上川陽子的相關言論表達強烈反彈。駐日中國大使館14日發表聲明稱，「中國對此表示強烈的不滿與堅決的反對。」