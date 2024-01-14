全球僅53政治實體親自投票　CNN觀察：台灣選舉投票「相當老派」

▲台灣選民若想投下手中一票，要回到戶籍地才能投票。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣2024總統大選備受世界關注，多間國際媒體爭相報導，但CNN記者觀察，台灣選舉投票模式相當老派，選民若想投下手中的一票，只能回到家鄉。彭博則指出，如今全球只剩下53個政治實體需要親自投票。

CNN駐台記者雷普利（Will Ripley）來到台北一間投開票所外，對著鏡頭向觀眾說明台灣的大選投票方式，「投開票所外面可以看到這裡有貼選舉公報，相當老派的方式，沒有缺席投票制（absentee voting），（選民）必須回到家鄉親自來投票。」

#breaking Taiwan begins voting in a closely watched election that could decide this democracy's future and reverberate far beyond its shores after years of growing threats from China. Beijing warned this week the island’s future is at a “crossroads.” @OutFrontCNN @whannyuanc pic.twitter.com/KuUPnzCTLd — Will Ripley (@willripleyCNN) January 13, 2024

彭博報導，台灣過去這些年採用的是全球較少見的「在籍投票制度」，堅持所有投票均須選民親自投票，也就是剝奪當日無法投票的數十萬名合格選民選舉權，這背後的原因是防範中國干預選舉結果，因為這種選舉方式難以滲透。

美國薛頓賀爾大學法學教授陸梅吉（Margaret Lewis）表示，紙張投入票匭後當日就開始計票，並開放公眾觀看，這種方式很難被駭客駭入。國際民主與選舉協助研究所（International Institute for Democracy and Electoral Assistance）一項針對262個政治制度的研究發現，全球需要選民親自投票的政治實體只有53個。

這也代表旅居海外的台灣選民若想投下手中一票，就必須購買機票回到台灣，就算是住在台灣的選民，投票當日若因工作輪班等因素無法回到戶籍地，那也等同沒辦法投票。其實台灣針對不在籍投票方式早已開始進行討論，包括網路投票、代理投票、通訊郵寄投票等等，但各黨主張仍存在差異，未來要如何保障國人的投票權，還有更多努力空間。