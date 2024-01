全球僅53政治實體親自投票　CNN觀察：台灣選舉投票「相當老派」

▲台灣選民若想投下手中一票,要回到戶籍地才能投票。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

台灣2024總統大選備受世界關注,多間國際媒體爭相報導,但CNN記者觀察,台灣選舉投票模式相當老派,選民若想投下手中的一票,只能回到家鄉。彭博則指出,如今全球只剩下53個政治實體需要親自投票。

CNN駐台記者雷普利(Will Ripley)來到台北一間投開票所外,對著鏡頭向觀眾說明台灣的大選投票方式,「投開票所外面可以看到這裡有貼選舉公報,相當老派的方式,沒有缺席投票制(absentee voting),(選民)必須回到家鄉親自來投票。」

#breaking Taiwan begins voting in a closely watched election that could decide this democracy's future and reverberate far beyond its shores after years of growing threats from China. Beijing warned this week the island’s future is at a “crossroads.” @OutFrontCNN @whannyuanc pic.twitter.com/KuUPnzCTLd