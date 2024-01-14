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民進黨總統大選3連勝　日經：賴清德「難關在立法院」

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

《日經新聞》報導，賴清德為執政黨民進黨贏得連續第3個台灣總統任期，這是台灣1996年總統直選以來前所未見的。對中國抱持懷疑態度的他，誓言延續前任者蔡英文的政策，並且尋求維持與中國的現狀，不過隨著民進黨失去立法院多數席次，他在未來四年通過立法，將變得更加困難。

根據中選會數據，賴清德與蕭美琴組合以558萬6019票、40.05%的得票率勝選，其次為侯友宜與趙少康的467萬1021票、33.49%，最後是柯文哲與吳欣盈的369萬466票、26.46%。而在立法院，國民黨獲得52席、民進黨贏下51席、民眾黨占8席，另有無黨籍2席。

《日經新聞》寫道，民進黨成立於1986年，目前在台灣共計8次的總統直選中已經獲勝5次，2020年蔡英文更以57%得票率，擊潰國民黨對手韓國瑜，但與前一次總統大選相比，這一屆票數差距較為接近。

報導也指出，台灣的主權及未來是北京與華府之間的最大爭論點之一，如果中國在賴清德勝選後猛烈抨擊，可能導致美中關係進一步緊張。

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同賴清德與蕭美琴上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文陪同賴清德與蕭美琴上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

儘管賴清德已經表態將延續蔡英文路線，處理中國議題並且維持現狀，但先前支持「台灣獨立」，可能進一步加劇與北京的緊張關係。此外，他也預期推動其他民進黨政策，例如逐步停止使用核電，與美國建立更緊密關係等。

在宣布勝選後的國際記者會上，賴清德向美國等盟友表示將堅持蔡英文政策，並稱身為領袖有責任「維持台海和平與穩定」，「在過去8年，蔡總統的外交及國防政策非常穩定，她的做事方式獲得國際社會認可。」他也將根據此制度處理兩岸事務，讓雙邊關係回歸健康且可持續的交流。

64歲的賴清德是礦工之子，蹣跚學步時就失去父親，在踏入政壇前是一名醫師，曾在台南市擔任市長，而台灣頂尖晶片製造商台積電（TSMC）也在那裡設立先進半導體工廠。在成為蔡英文第二任期的副手前，他曾於2019年9月至2019年初擔任蔡政府行政院長。

副總統當選人蕭美琴、實質上的前駐華府大使，也被稱為「來自台灣的最佳美國專家」，是第一位不在台灣出生的副總統。

亞洲局勢專家暨派可策略顧問股份有限公司（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）表示，賴清德勝選，意味著台北與北京及華府的關係，可能不會有太大改變。中國預期派出更多軍機飛越台海中線，試圖挖走更多台灣正式外交盟友，並且懲罰支持賴清德的台灣企業，試圖接觸「他們認為至少值得接觸的新當選反對派立法院成員」。

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