BBC：蕭美琴成美國定心丸　3件事讓賴清德「前路不平坦」

▲民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）

記者張寧倢／編譯

賴清德與蕭美琴13日確定當選新任正副總統，英媒BBC分析，中國不可能與他們眼中的「麻煩製造者」賴清德對話，蕭美琴則是美國的定心丸，她可能說服美方賴清德不會刺激北京，但賴清德的前路並不平坦，除了面對不滿民進黨的選民與中國威脅外，若美國大選翻盤，他也必須準備好適應川普這個截然不同的盟友。

根據BBC報導，儘管中國再次警告不要投票給執政的民進黨，數百萬名台灣人13日仍選擇了64歲的副總統、醫生出身的賴清德來領導台灣，民進黨史無前例地贏下第三個總統任期。

BBC稱，雖然賴清德競選期間反覆強調台灣主權獨立，沒有必要宣布台獨，但長期以來，賴清德被認為比謹慎的蔡英文更具煽動性，因此中國極度不可能同意與他進行任何對話，北京可能會展現大規模軍事實力，加大經濟與外交壓力，估計台海緊張將持續下去。自2016年以來，台灣與中國並未進行正式溝通。賴清德表態，他應對中國威脅的策略將會延續蔡英文的做法。

▲面對中國威脅，賴清德表示將延續蔡英文的策略。（圖／記者李毓康攝）

BBC認為，考慮到他過去支持獨立的政治背景，美國可能會擔心賴清德的任期會更加挑釁，副手蕭美琴將是拜登政府的定心丸，可能會帶頭說服美國相信賴清德不會去激怒北京。但BBC也認為，無論賴清德未來多麼謹慎行事，北京都不能忽視他勝選所發出的訊號，因為民進黨最終勝選的票差，比民調預測的更大。

一名年輕綠營支持者選後向BBC表示，「他們對中國說，我們不會再聽你們的，我們的未來將由自己決定，所以習近平需要學會在選舉期間保持安靜。」報導稱，台灣選民似乎已做出明確選擇，他們意識到來自北京的危險，他們確實希望對話。不過，台灣的民主制度還很年輕，對投票明顯熱衷，同樣也明確表達了對民進黨的不滿，使其失去國會多數優勢。

BBC分析指出，賴清德的前路並不平坦，除了要面對台灣內政問題與對他充滿厭惡的中國之外，任期內還將經歷2024年11月美國總統大選帶來的影響，若下屆川普重返執政，賴清德必須為一位與拜登截然不同的白宮盟友做好準備。