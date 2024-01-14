一圖看選票消長！　藍穩不住九合一氣勢、綠「回血不到百萬票」　

記者皮心瑀／台北報導

2022年九合一大選，綠營慘敗，各縣市首長得票數僅有474萬3468票，時隔2年，民進黨賴清德在總統大選拿下558萬6019票，得票率40.05%，雖成功守住政權，但回血僅84萬2551票；國民黨方面，雖在上次地方選舉大有斬獲，卻未能延續氣勢。而藍綠之所以都未能衝出高票，民眾黨柯文哲的參選也是原因。

2022年，民進黨因新冠疫苗政策、論文抄襲等爭議，民怨累積，最終九合一不只拿不下台北市，連尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市都全敗，執政縣市數目從7席降為5席，版圖退回北港溪以南，範圍比32年前剛創黨時還小，僅拿474萬3468票，與蔡英文2020年的817萬0231票相比近乎腰斬。

面對這一大挫敗，蔡英文請辭黨主席，由賴清德接任。肩負一掃民進黨九合一敗選陰霾大任的賴清德，雖成功坐上總統大位，但與2022年得票數相比，回血不到百萬票，僅增加84萬2551票，成為往後執政路上的警訊。

至於國民黨，在2022年拿下570萬1977票，士氣大振，2024年卻未能撐住九合一這股氣勢，參選的侯友宜獲467萬1021票，丟掉了103萬956票，未能實現政黨輪替。

2024年總統大選另一值得關注的點，即為柯文哲的參選。雖在2012年、2016年、2020年皆有除了藍綠外共3名候選人競爭，但卻未構成實質意義的三腳督。這回柯文哲拿到369萬466票，得票率26.46%，做為能夠影響大選的三強，成了藍綠票源無法大幅度開展的原因之一。