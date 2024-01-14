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賴清德勝選「北京可能反應曝光」　智庫：施壓設限兩岸談判

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，過去8年日益強硬的中國持續加大對台威脅，而台灣選民在此背景下投票選出一名新領導人，世界不僅關注是誰當選，也關注民主台灣的獨裁鄰國將如何回應。智庫研究員對於北京可能反應抱持不同看法，可能加大施壓設限兩岸談判，也可能在更晚的時間點才做出強硬回應。

CNN寫到，台灣上一次政黨輪替、也就是民進黨2016年取得執政時，北京切斷了與台北的大部分聯繫，並在隨後幾年顯著加大對台經濟、外交及軍事施壓，讓台海成為全球重大地緣政治引爆點之一。專家先前就曾警告，不論誰當選，緊張局勢都可能進一步加劇，因為中國的「統一計畫」對台灣2400萬人口之中的絕大多數人已經行不通。

如今賴清德勝選，不僅標誌台灣民主史上第一次有政黨連續三次當選執政，也是一個強而有力的跡象，表明中國在習近平領導下的高壓手段，無法說服台灣選民放棄民進黨。同時，也可能很快受到北京在經濟或軍事方面的加大施壓，全世界都將關注事態升級的程度。

賴清德曾形容自己是「務實台獨工作者」，儘管已經緩和立場、傾向維持現狀，但仍遭到北京公開譴責是「危險分裂份子」。民進黨的他強調強化台灣與志同道合民主夥伴的關係，例如美國與日本，同時維持其政府立場，即台灣實質上已經是主權國家， 但此觀點被北京視為無法接受的。

▲▼賴清德總部開票現場-民眾反應。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德總部開票現場。（圖／記者周宸亘攝）

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）認為，北京短期內可能試圖施加最大壓力，「替未來4年的兩岸談判設定條件」，例如使用激烈外交措辭批評下一屆民進黨政府、針對目標出口商品實施經濟制裁、更大程度地在灰色地帶運用軍事工具表達不滿。「灰色地帶」戰術指的是，未達公開戰爭程度的侵略性國家行動，是中國近年在南海與台灣問題上越來越常使用的手段。

智庫國際危機組織（ICG）資深中國分析師亞曼達．蕭（Amanda Hsiao）則認為，短期內不太可能發生涉及台灣的衝突，「不過一旦爆發，全球都將感受到後果。」如果賴清德在5月發表的就職演說不符北京要求，中國可能把更強硬的回應留到以後。

亞曼達．蕭也指出，「這次大選標誌著，在台海關係高度緊張、保持穩定已成更大挑戰之際的（台灣）領導層變化。」民進黨雖贏得總統大選，卻未能獲得立法院多數席次，可能導致政策制定出現嚴重僵局，「立法院可能對新任民進黨總統實施的制約，應該能夠在一定程度上，讓北京對於賴政府所能做的事情感到放心。」

台灣安全官員11日也表示，他們不預期中國將在大選後立刻採取大規模軍事行動，理由包括冬季氣候不宜、中國經濟問題，以及美中在去年11月拜習會後，對於穩定關係所做的努力。

此前，國台辦曾警告台灣選民「認識到賴清德引發台海對抗及衝突的極端危險」，並且「在兩岸關係的十字路口做出正確選擇」。國台辦發言人陳斌華最新回應表示，台灣總統大選結果不會改變兩岸關係的基本佈局與發展路線，「台灣是中國的台灣。」

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