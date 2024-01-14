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紐時：賴清德當選總統　台灣與中國漸行漸遠

▲賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德當選，將延續蔡英文路線。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

紐約時報報導，中國數月來威脅台灣選民總統大選是「戰爭或和平」的選擇，但民進黨總統候選人賴清德仍勝選。北京遭遇挫敗後可能加強施壓，賴清德執政將面對多重變數與考驗。

紐時分析，強調台灣主體性的民進黨連3次贏得總統大選，台灣選民無視中國揚言票投民進黨就是選擇戰爭的威脅，確認台灣更加遠離中國及其實現兩岸統一的夢想。北京愈是以經濟、軍事手段壓迫台灣，愈是強化台灣維護實際獨立、走出中國巨大陰影的渴望。

台灣13日舉行正副總統及立法委員選舉。根據中央選舉委員會資料，現任副總統賴清德以逾40%得票率當選總統。民進黨總統大選3連勝，打破1996年台灣實施總統直選以來沒有政黨能連贏超過2次的「8年魔咒」。

賴清德勝選感言呼籲團結，並承諾捍衛台灣認同，「台灣告訴全世界，在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊」。

紐時報導，賴清德在台灣危險且可能分裂的時刻打贏選戰，5月就任總統後將面對更嚴峻的治理考驗，包括中國怎麼回應他的勝選、比現任總統蔡英文執政8年期間更險惡的國內政局。在這場選舉中，民進黨失去國會多數，對賴清德施政形成挑戰。

認識賴清德的台灣政界人士說，賴清德並非北京描繪的魯莽煽動者；許多官員和專家說，台海戰爭並非迫在眉睫或無可避免。賴清德競選主軸是延續蔡總統政策，嘗試加強台灣國防，深化與美國及其他民主國家的關係，同時避免與中國撕破臉。

報導寫道，即使賴清德堅持蔡總統路線，維護台灣安全、團結抵抗中國加強施壓的政治與外交手腕仍可能面臨嚴峻考驗。部分美方官員示警，賴清德擔任台灣總統時，中國企圖動武征服台灣的準備將日益充足。

賴清德勝選後，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華透過書面聲明說，民進黨「並不能代表島內主流民意」，陸方將與「台灣有關政黨、團體和各界人士一道」促進兩岸交流合作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）聲明祝賀賴清德勝選，並說美國致力維護兩岸和平穩定，期待與賴清德及台灣其他黨派合作，進一步深化美台長期的非正式關係。

華爾街日報報導以「中國最不喜歡的候選人」稱呼賴清德，並說賴清德的勝選延續北京眼中台灣「分裂勢力」的統治地位，未來4年台海可能持續引發地緣政治緊張。

多位官員及外交學者說，美方官員預期中國將在賴清德勝選後加強對台施壓。中方學者在美方外交專家與中國前官員參與的多場會議和線上討論中，描繪出北京施壓計畫輪廓，包括加強軍事演習，中方軍艦闖入台灣領海、無人機飛越台灣上空也是可能手段。

紐時分析，中國將持續嘗試以假訊息、威脅及經濟誘因分化台灣，也可能在艦機頻繁侵擾台灣海空域之餘擴大軍演範圍。

兩岸關係之外，台美關係同樣面臨變數。美國挺住中國施壓，誓言持續以軍售等方式支持台灣。但華府已為烏克蘭和中東戰事煩惱，11月的美國總統大選也可能為台灣帶來更多變化。

對內方面，賴清德面對比蔡總統執政時更複雜且分裂的國內政局。2016年、2020年大選，蔡總統都獲得過半選票；今年大選，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲得票率分別逾33%、26%。紐時報導，賴清德兩大對手拿到可觀選票，可能削弱他的「權力光環」。

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