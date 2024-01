拜登重申不挺台獨　美眾議長將派團出席賴清德就職

▲賴清德發表勝選演說 。(圖/記者李毓康攝)



文/中央社

美國總統拜登今天被問到對台灣大選結果的看法時,重申不支持台獨立場。美國眾議院議長強生推文說,期待與總統當選人賴清德持續合作,將在5月派代表團赴台參加就職典禮。

台灣今天舉行總統大選投票,代表民進黨的賴清德、蕭美琴獲得約4成票數,當選下任總統、副總統。

拜登(Joe Biden)今天被媒體問到對台灣大選結果的看法時表示,不支持台灣獨立。

美國聯邦眾議院議長強生(Mike Johnson)則透過社群媒體X平台祝賀賴清德當選下任台灣總統,也樂見民主在台灣的蓬勃發展。

We congratulate William Lai on his election as the next President of Taiwan and we are happy to see democracy thriving among the Taiwanese people.



The United States is eager to work with President-elect Lai and build on the strong partnership we’ve enjoyed with President Tsai.…