美學者赴台觀大選：台灣展現成熟民主國家樣貌

▲賴清德當選。（圖／翻攝自臉書）



文／中央社

美國學者祁凱立分析，台灣總統大選投票率雖是歷來第二低，但這正好顯示出台灣已是個一般成熟民主國家，民眾正常看待選舉，非國際媒體報導和認知的生死之戰框架。

台灣大選結果出爐，美國關注台灣議題的學者包括祁凱立（Kharis Templeman）、何瑞恩（Ryan Hass）紛紛對正副總統當選人賴清德和蕭美琴表達恭賀。

祁凱立再度赴台觀選，他接受中央社視訊訪問，表示這次選舉相較2016、2020年，氣氛顯得平淡低迷，並沒有哪位候選人呈現出特別差異或特別振奮人心。

據中選會統計，此次台灣總統大選投票率為71.86%，是歷來倒數第二低，僅比2016年的66.27%高。祁凱立認為，這正顯示出台灣已是個「一般成熟的民主國家」，民眾正常看待選舉，不再將選舉視作攸關台灣未來生存的決定。

美國2020總統大選投票率為66.7%，已是創下美國120年的新高。

祁凱立表示，國際媒體報導很大程度將這次選舉描述成攸關台灣存亡之戰，這個解讀框架與他在現地觀察到的狀況有所出入，台灣選民普遍並不過於激情或擔憂，候選人在許多政策上趨於一致，立場並沒有太大差異，某方面有些無趣。

賴清德和蕭美琴當選新任正副總統，打破所謂8年執政魔咒。祁凱立說，執政黨要贏得第三任期是非常困難的，民進黨做到了；但此次得票率40.05%，比2020年和2016年要低，立院席次三黨不過半，這意味許多選民的不滿情緒。

就三黨得票率結果來看，祁凱立與日本學者小笠原欣幸看法雷同，他認為民進黨和國民黨鞏固核心選民，其他選民似乎把票投給了柯文哲；他說，這群選民現在只有柯文哲這個選擇，不代表下次還是會支持柯文哲，也可能會轉向支持民進黨或國民黨，不過之後民眾黨將掌控立院權力平衡、影響政策通過。

祁凱立關注到，柯文哲選後發言內容較關乎個人，因此尚不清楚民眾黨真正關切的政治事務或是優先順序考量，在價值觀和政策上顯得空洞，未來有4年時間可以證明他們的價值觀，若建立清晰形象，也許可鞏固這群支持者，否則勢力可能逐漸削弱，因為現在民眾黨代表的就僅是非民進黨和非國民黨的選擇。

他也表示，民進黨未來執政面臨挑戰，賴清德勝選後也提到與其他政黨接觸，儘管未來會歷經一段政黨相互制衡時期，可能也會出現跨黨派合作的好機會。

祁凱立認為，賴清德致詞十分溫和，強調「台灣人民共同寫下了民主的新頁」，並未有任何激化北京情緒的內容，「這是一個好的開始」。