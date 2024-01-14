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法國議員齊賀大選展現民主　稱台灣人應決定自己命運

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德發表當選演說。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

台灣總統大選由民主進步黨候選人賴清德勝出，法國上下兩院議員齊聲道賀賴清德當選。議員紛紛讚許民主力量的展現，強調台灣人應決定自己命運，也呼籲國際確保台灣民主和主權。

台灣大選牽動國際地緣政治局勢，法國輿論相當關注選舉結果。除了媒體報導北京如何「討厭」、「瞄準」被視為「眼中釘」的賴清德外，國會議員也在選舉結果揭曉後第一時間透過社群媒體公開祝賀賴清德。

歐洲議會安全與國防小組委員會主席、法國籍的議員洛瓦索（Nathalie Loiseau）寫道：「他的當選顯示了面對北京威嚇與干涉企圖之下，台灣人民主選擇的力量。」

法國參議院國防、外交與軍事委員會副主席議員穆黑（Hélène Conway-Mouret）在社群媒體上恭賀「民主陣營」贏得選舉，表示民主議題與所有人都有關，並寫道「台灣人應該繼續作自身命運的主角」。

參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）恭賀代表民進黨參選的賴清德將繼蔡英文之後接下元首職務。社會黨參議員德瑪（Rachid Temal）除了恭賀台灣民主活力外，也呼籲「國際社會應確保台灣的和平、民主和主權」。

長期堅定挺台的參議員卡迪克（Olivier Cadic）則以長文表示，身為對華政策跨國議會聯盟（IPAC）成員，他「恭賀台灣人民和平選舉的結果」。他寫道，「即使前所未見的中國干涉，仍可見自由且公平的程序，選民權利也獲得尊重」。

卡迪克將台灣稱為「民主蓬勃辯論的楷模」，強調北京稱自己為該區唯一「人民民主程序」的陳腔濫調是「錯的」。

國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）貼出日前訪台時與賴清德的合照，在推文中表示將再造訪台灣，並希望告訴賴清德，「在我們兩國之間，相愛的證據正在倍增」。

國民議會議員樂格佩（Constance Le Grip）也同樣貼出訪台時與賴清德的合照，恭賀他當選「台灣總統」，稱其為「民主、自由與主權的勝利」。她寫道：「很為台灣人民開心！台灣議題與我們息息相關。」

曾任外交部國務員的參議員勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）則在社群媒體X上恭賀賴清德當選台灣總統。曾在國會挺台參與國際組織決議案辯論會上代表政府支持台灣的勒莫因寫道，「台灣人民再次展現了對自由與民主價值發自內心的追求」。

此外，兩院的友台小組也都針對台灣大選結果主動發布新聞稿，為歷來首次。

擁有54名成員的參議院友台小組罕見主動廣發新聞稿給媒體，主席勒莫因在稿中表示，「2024年為參議院友台小組成立40週年。我們將繼續積極深化台法關係、支持台海和平與穩定、遵守現狀並拒絕以武力更改現狀。我們是經濟與民主強權，對世界的進步扮演角色」。

博多黑則在新聞稿中讚許選舉展現台灣民主的生命力與團結，以及成功抵抗企圖擾亂選舉的外國壓力與介選。他重申台海穩定和平與法國印太策略一致，強調法國將會譴責所有片面改變現狀以及擾亂民主程序的企圖。

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