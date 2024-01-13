　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄大規模飛彈攻擊烏克蘭　鄰國波蘭一度啟動防空系統

▲▼ 俄羅斯2024年1月11日發射飛彈攻擊烏克蘭哈爾科夫一間旅館。（圖／路透）

▲俄羅斯2024年1月11日發射飛彈攻擊烏克蘭哈爾科夫一間旅館。（示意圖／路透）

文／中央社基輔13日綜合外電報導

俄羅斯今天清晨對烏克蘭發動大規模攻擊，出動3架無人機和發射37枚飛彈，其中8枚飛彈遭烏軍擊落。鄰國波蘭甚至一度啟動防空系統。

烏克蘭空軍在社群媒體發布聲明說，俄羅斯發射了37枚飛彈和3架無人機。當中8枚飛彈遭擊落。

烏克蘭空軍說，俄羅斯使用多種武器攻擊，包括巡弋飛彈、彈道飛彈、防空飛彈以及無人機。

烏克蘭空軍還表示，由於「透過電子戰採取積極措施」，「超過20個裝置」未能擊中目標。

空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）後來澄清。他在電視上說：「它們不是落在田野裡，就是在空中引爆，或者受到我們軍隊無線電電子戰的影響。」

當局尚未通報任何死亡事件。

烏克蘭檢察總長說，東北部蘇米州（Sumy）遭到飛彈攻擊，造成一名平民受傷，26棟建築物受損。

北部的切爾尼戈夫州（Chernihiv）州長曹斯（Viacheslav Chaus）說，當地「受到損害」，並說，當局「尚未透露具體地點」。

波塔瓦州（Poltava）州長普羅寧（Filip Pronin）說，該州中部地區，一枚未爆炸的飛彈落在一棟住宅的後院。

由於俄羅斯飛彈威脅升高，烏克蘭鄰國波蘭一度啟動防空系統。

俄羅斯則說，在對烏克蘭生產彈藥和無人機設施進行的一系列襲擊中，摧毀了所有目標。俄國防部說，襲擊目標是生產砲彈、火藥和無人機的設施，「所有指定設施都遭到襲擊」。

ET快訊
快訊／政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看
快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭
首任閣揆誰來當？　盤點賴清德時代潛在接班佈局
開票結束！賴清德558萬票「三腳督突圍」　當選台灣第16任總
賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條
分析／努力不夠！北台灣指標激戰區全滅　賴清德沒上任就恐跛腳
分析／新國會「三黨不過半」　游錫堃再拚立院龍頭需靠綠白合作
快訊／蘇巧慧「狂奪9.8萬票」三連霸成功
分析／高雄綠油油！陳其邁領軍「八仙過海」　他親解密致勝關鍵
分析／總統敗選逼宮？他們劍指黨主席　國會53席成朱立倫保命牌
分析／賴清德刷新三度執政歷史紀錄　「國會未過半」現隱憂
快訊／蔡英文向侯柯致敬　「新總統將啟動在野溝通化解分歧」
「韓國瑜+王世堅+黃國昌」PTT見立委名單嗨翻：各路戰神聚齊
快訊／羅致政連任失敗！　2024區域立委落馬名單
快訊／葉元之「確認當選」！　些微差距擊敗羅致政
快訊／國民黨立委53席！　朱立倫嘆政黨輪替失敗：持續改革反省

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣大選登韓媒頭條！韓聯社：台灣選擇「親美」礦工之子賴清德

為何台灣大選對世界很重要？　BBC剖析3關鍵：形塑與美中的關係

「賴清德當選」登上《路透社》頭條：台灣人拒絕中國

俄大規模飛彈攻擊烏克蘭　鄰國波蘭一度啟動防空系統

賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條　產經新聞：選民對中國說不

1996台灣總統直選後首次　CNN：民進黨拿下歷史性三連勝

快訊／彭博社：國民黨侯友宜「將宣布敗選」

日媒緊盯開票！　產經：賴清德領先「逐漸拉開差距」

泰國疾管署預測　COVID-19仍是2024大流行疾病

日本石川強震增至220死　岸田14日首度赴災區視察

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

台灣大選登韓媒頭條！韓聯社：台灣選擇「親美」礦工之子賴清德

為何台灣大選對世界很重要？　BBC剖析3關鍵：形塑與美中的關係

「賴清德當選」登上《路透社》頭條：台灣人拒絕中國

俄大規模飛彈攻擊烏克蘭　鄰國波蘭一度啟動防空系統

賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條　產經新聞：選民對中國說不

1996台灣總統直選後首次　CNN：民進黨拿下歷史性三連勝

快訊／彭博社：國民黨侯友宜「將宣布敗選」

日媒緊盯開票！　產經：賴清德領先「逐漸拉開差距」

泰國疾管署預測　COVID-19仍是2024大流行疾病

日本石川強震增至220死　岸田14日首度赴災區視察

台灣大選登韓媒頭條！韓聯社：台灣選擇「親美」礦工之子賴清德

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

快訊／台鐵浮洲站傳「乘客落軌」　男子被救出無呼吸心跳

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

救王義川有意義！民進黨政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭

2024投票率71.86%！　2000年最高「台灣政壇最激三腳督」

賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」

為何台灣大選對世界很重要？　BBC剖析3關鍵：形塑與美中的關係

開票結束！賴清德558萬票「三腳督突圍」　當選台灣第16任總統

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

國際熱門新聞

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

網美浴室自拍爆紅　短片800萬次觀看

31歲女繼承8.5億遺產！　海選50人「幫忙花錢」

21歲妹「當學徒年薪破300萬」！超特別職業曝光

男子辭職後「刪光4000份公司文件」

菜市場買蛤蜊回家煮湯！大媽吃到「6.8克拉」稀有珍珠

雨林跑步拍下鬼魅！　回家看照片嚇傻

即／北海道地震！最大震度4　深度僅10km

美國聯邦眾議院無異議通過2挺台法案

賴清德勝選　台灣大選狂登外媒頭條

即／彭博社：侯友宜將宣布敗選

台灣大選全球關注！BBC放頭版、開直播

韓女優「黑箱摸奶奶」吸睛　悲慘下場曝光

即／又是波音！ANA客機飛到一半「駕駛窗裂開」

更多熱門

相關新聞

烏克蘭：俄軍用北韓導彈KN-23攻擊哈爾科夫

烏克蘭：俄軍用北韓導彈KN-23攻擊哈爾科夫

烏克蘭第二大城市哈爾科夫今年1月初接連慘遭俄軍報復性攻擊、發射多枚飛彈，不過事後烏軍在整理飛彈殘骸時卻發現，俄軍疑似使用來自北韓（朝鮮）製造的飛彈，因為飛彈殘骸上竟然印製韓文，如今在烏克蘭國防部進一步比對，發現該款飛彈恐怕是號稱北韓版「伊斯坎德爾」的短程彈道飛彈KN-23。

風險機構：賴清德是「美國的危險朋友」

風險機構：賴清德是「美國的危險朋友」

歐盟初步同意4年援烏新機制　總額上看1.7兆元

歐盟初步同意4年援烏新機制　總額上看1.7兆元

澤倫斯基：蒲亭侵略腳步不會停 除非盟國聯手阻止

澤倫斯基：蒲亭侵略腳步不會停 除非盟國聯手阻止

前線俄軍「快被凍死」　網上徵木柴取暖

前線俄軍「快被凍死」　網上徵木柴取暖

關鍵字：

俄烏戰爭俄羅斯烏克蘭波蘭

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面