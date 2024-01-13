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外媒：台灣反抗中國選出「麻煩製造者」　賴清德恐挑戰北京底線

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德13日以超過100萬張選票的優勢當選，引發外媒對中美和兩岸關係的擔憂。（圖／記者李毓康攝）

記者葉睿涵／編譯

台灣2024總統大選結果出爐，贏得500多萬票的民進黨總統候選人賴清德，以超過4成的得票率當選台灣第16任總統，也讓執政的民進黨成為台灣史上首個連續3屆執政的政黨。在賴清德當選後，多家外媒都以「中國的麻煩製造者」稱呼賴清德，並對中美和兩岸關係感到擔憂。

綜合彭博社與美媒NBC報導，早在選舉前，北京政府就多次以「麻煩製造者」和「分離主義者」稱呼賴清德，並將這場選舉描述為「戰爭與和平之間的選擇」，暗示台灣民眾投票時應抱持謹慎態度。然而，台灣如今卻「公然反抗中國，選出一位被北京貼上『分離主義』、『麻煩製造者』標籤的新總統」，讓外媒對兩岸關係感到擔憂。

長期以來，中國不斷宣稱台灣是其「不可分割的一部份」，威脅中方不排除對台灣使用武力，但美國卻是台灣在國際最重要的支持，因此中國也警告，台灣選舉的結果將考驗中美為修復最近跌至最低點的關係所做的努力。

BBC也在13日晚間發布即時新聞，以「被中國視為『麻煩製造者』的賴清德贏得台灣選舉」為題，對賴清德的勝選進行了報導。BBC指出，過去8年裡，北京一直對台灣現任總統蔡英文進行了嚴厲批評，但令人擔憂的是，賴清德可能比蔡英文更進一步挑戰北京的底線。

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