　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄立委／民進黨賴瑞隆當選！「2410字」長文謝支持者

▲▼高雄市立委候選人賴瑞隆。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市立委候選人賴瑞隆。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

2024總統暨立委大選正式落幕，高雄市第八選區立委由民進黨老將賴瑞隆對上首次參戰的國民黨最美發言人李明璇，今（13）日晚間結果正式出爐，由賴瑞隆勝出。對此，賴瑞隆稍早也發表長達2410字的勝選感言。

賴瑞隆勝選感言全文：

五個感謝，三大優先
高雄成為更美好的家園

首先，感謝前鎮、小港、旗津鄉親，用選票給瑞隆繼續為高雄打拼的機會，未來會瑞隆會更加認真做事，讓台灣進步、高雄更好。

我也要感謝三位可敬的對手，李政憲先生、李明璇女士、湛秀英女士，在這場選戰中，雖有競爭卻展現民主風度，各自打拼，讓這場選戰能夠順利圓滿。

也要特別謝謝蔡英文總統、賴清德副總統、陳建仁院長、蘇貞昌院長、林全院長，在瑞隆擔任立委八年的時間，對高雄重大建設及產業轉型發展的大力支持，從捷運黃線、紅線延伸林園、前鎮漁港、205兵工廠遷移、大林蒲遷村、國道七號、旗津過港隧道延壽及第二過港隧道可行性、觀光商圈振興、教育環境改善等超過三千億經費，展現中央對高雄建設轉型的支持與重視，也為高雄進步發展奠定堅實的基礎。

此外，感謝陳其邁市長、市府團隊、郭玟成委員、林宛蓉議員、康裕成議長、曾俊傑副議長、李喬如、鄭光峰、吳銘賜、李順進、陳致中、簡煥宗、黃彥毓等高雄隊全力相挺，未來中央地方連線，共同為我們的家園打拼建設。

我也要感謝前鎮小港旗津所有里長、各後援會會長及幹部，和我並肩作戰的競選團隊、服務團隊及所有志工夥伴，過去一年來，我們一步一腳印，爭取鄉親支持認同，轉化為選票，實現讓高雄更好的承諾。

高雄更好，需要中央地方共同合作。瑞隆將以 「安全優先、「產業優先」、「環境優先」三大核心政見，延續過去的成果，與鄉親一起打造更好的家園。
安全優先：
1.成功爭取捷運黃線1442億元、紅線延伸林園533億元，打造便捷安全可靠捷運系統，建立完善高雄捷運路網。
2.成功爭取國道七號1357億元、貨櫃車專用道14億元，中山沿海路、大華一路、新生路道路改善經費。未來將持續爭取中央經費，改善港工業區周邊交通環境及道路品質，給市民安全回家的交通道路。
3. 成功爭取高雄國際機場新航廈880億元、高雄港改造升級350億元，推動高雄海空雙港建設，邁向國際。未來將持續監督國際機場新航廈進度、爭取機場周邊聯外交通系統，並促高雄貨櫃樞紐、觀光休閒及環保經濟並進，提升港灣城市國際化形象。
4. 成功爭取小港自來水管線汰換6.24億元、前鎮崗山南街自來水管線改善、小港大坪頂、中原地區9里、臨海新村供水系統改善等，解決各區淹水問題、改善供水設備，提供市民穩定安全用水。
4.成功爭取小港急重症醫療大樓、小港居民肺癌篩檢、提升區域性醫療服務品質。未來將持續強化健康醫療照護，保護居民身體健康。
5.成功爭取鼓山分局重建、鳳山分局新建7.9億元前瞻經費、社教館童軍中心活化為漢民派出所5812萬元，提升警察值勤環境及服務品質。未來將持續爭取支持，改善第一線警消辦公值勤環境安全及設備擴充，強化高雄成為安全幸福城市。

●產業優先：
1.成功爭取5G AIoT智慧創新園區、亞灣新創園、高軟二期、加工出口區轉型科技產業園區、前瞻科技大樓、205兵工廠及台鐵高雄機廠遷移開發、國艦國造、離岸產業落地高雄。未來將持續推動亞洲新灣區計畫，打造智慧科技創新園區、半導體科技及國際金融商辦重鎮，吸引國內外投資、企業人才深耕高雄。
2.成功爭取前鎮漁港改造翻新81億元、促海洋基本法、海洋產業發展條例三讀通過、海洋委員會設立高雄、旗后漁港老舊碼頭翻新1.4億元、旗津三漁港疏濬7000萬元、第五碼頭遊艇疏濬3662萬元。未來將續推動海洋產業，發展都會特色海洋、漁業觀光、遊艇郵輪、海灘休憩。
3.促成台積電設廠高雄，成功爭取中山大學半導體學院、國際金融學院，未來將持續加強培育南台灣半導體高科技研發產業人才，健全產業工業鏈，厚實高雄高等教育量能，替高雄引才、留才。
4.成功爭取臨海鳳山再生水廠72.23億元，穩定高雄產業供水。將持續爭取中央地方合作，因應產業發展，補足用水需求，推動高雄四座再生水廠加速完工，日產業供水量達21萬噸。
5.成功爭取第二過港隧道1200萬元可行性研究、過港隧道延壽2.19億元、新造三艘電力驅動渡輪8000萬元、高雄燈塔修復5000萬元、振興旗津觀光600萬元、旗津第二過港送水管線1.4億元、開放旗津水域遊憩活動、旗津三座市場改造升級938萬元、海岸線維護1200萬元、天后宮修復追加500萬元等。未來將持續建設新旗津，打造海洋觀光大島。

●環境優先：
1.成功爭取空氣品質維護計畫6640萬元、國營企業機組更新及減污計畫、四度提出《空污法》修法三讀通過。將促中央地方合作，多管齊下，推動空污減污、淨零碳排目標，打造永續產業發展及宜居家園。
2.成功爭取小港森林公園、桂林養生公園、臺銀商四區綠地、前鎮變電所遷移綠地、翠亨南路3公頃公園及種植超過12萬棵樹木。將促中央、地方、企業攜手合作，增加城市綠地公園，改善空污，打造健康美麗花園城市。
3.成功爭取小港國民運動中心4.6億元、漢民公園地下停車場3.14億元，打造室內運動休憩場域、提升小港漢民商圈停車空間。將持續盤點閒置土地空間，促中央地方及民間合作，興建停車場、室內運動場館等公共空間，提升市民生活品質。
4.成功爭取鳳山溪前鎮河整治5.87億元、前鎮漁港下水道工程11.85億元、旗津9處積淹水地區改善9100萬元、草衙滯洪池5500萬元、新生滯洪池2220萬元等，兼顧防汛及綠地水域廊帶。將持續爭取中央支持高雄治水防洪設施，透過智慧房訊系統，有效分配資源因應，維持社會經濟正常運作。
5.15次總質詢促中央重視沿海六里居民權益，成功爭取大林蒲遷村計畫於2023年12月正式核定，總經費800億。將監督執行進度、確保居民權益、落實居住正義，無負債遷村。

最後，守護台灣民主自由、強化國防外交基礎及區域穩定，打造繁榮進步永續的台灣，是當前重要的責任。未來，瑞隆會和賴清德、蕭美琴共同努力一起打拼，繼續建設、繼續向前，讓高雄更好台灣更好。

鞠躬感謝所有人，謝謝大家。

ET快訊
全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」
侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰？身分被神出
快訊／賴清德：維持台海和平是我使命　盼「用對話取代對抗」
連3次拿最多！民進黨政黨票再領先　台灣3大黨不分區席次變化
快訊／賴清德指勝選有3大重要意義　「告訴世界台灣選擇民主」
快訊／柯文哲宣布：開始培養接班人
分析／「藍白拖」大傷民眾黨！　柯文哲拚空戰極大化仍惜敗
柯媽現身新竹！談柯文哲票數「為什麼票會這麼少」：很奇怪餒
快訊／賴清德宣布當選總統！感謝2對手　「台灣人民共同寫下民主
快訊／黃捷將進國會「對決韓國瑜」　喊話：絕不畏懼
分析／藍白分裂成致命傷！棄保沒有奏效　3關鍵成侯友宜敗選原因
快訊／謝立功要黃珊珊辭立委負責　柯文哲嗆聲
柯文哲臉書被洗版「柯老三歷史罪人」　選民諷：還敢笑國民黨讓6
LIVE／勝選了！　賴清德20：30召開國際記者會
小民歐巴桑聯盟破10萬票　「目前第五大黨」驚呆PTT：很強
快訊／北市爆選務人員衝突　監票員：領票與開票人數不符
賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總
快訊／柯文哲自行宣布敗選　喊話4年後一定可以「贏回這國家」
快訊／「義無反顧拚下去」　柯文哲：4年後一定可以執政
快訊／2度鞠躬致歉！ 侯友宜「我讓大家失望了」：表達12萬分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024國會三黨不過半　柯文哲：扮演關鍵少數！不固定跟誰合作

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕打拚

全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」

賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

不斷更新／票快開完了　賴清德衝破557萬票

賴清德：國會綠沒有過半「代表我們努力不夠」　完全尊重新的民意

快訊／賴清德：維持台海和平是我使命　盼「用對話取代對抗」

嘉義立委／王美惠連任成功　競總前激動落淚喊：台灣贏了

從沒人認識變台東立委！　黃建賓「奇幻旅程」感謝縣長饒慶鈴

4年後再戰？　柯文哲稱「需要時間準備」：力量太薄弱

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

2024國會三黨不過半　柯文哲：扮演關鍵少數！不固定跟誰合作

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕打拚

全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」

賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

不斷更新／票快開完了　賴清德衝破557萬票

賴清德：國會綠沒有過半「代表我們努力不夠」　完全尊重新的民意

快訊／賴清德：維持台海和平是我使命　盼「用對話取代對抗」

嘉義立委／王美惠連任成功　競總前激動落淚喊：台灣贏了

從沒人認識變台東立委！　黃建賓「奇幻旅程」感謝縣長饒慶鈴

4年後再戰？　柯文哲稱「需要時間準備」：力量太薄弱

展現女王氣場！王瞳辣秀美腿現身越南　搶亞洲電視大獎

2024國會三黨不過半　柯文哲：扮演關鍵少數！不固定跟誰合作

捷迅去年Q4營收季增45%、獲利可望破億　今年大單續進再添業績

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕打拚

全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」

賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

籲加速貿易談判　鄉林賴正鎰提7大優先推動政策

哈爾濱太夯！河南景區用「美男計」吸遊客　一天狂更新35條

不斷更新／票快開完了　賴清德衝破557萬票

賴清德：國會綠沒有過半「代表我們努力不夠」　完全尊重新的民意

政治熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期

出門投票要帶什麼「注意事項一次看」

藍白不合！鄉民見賴清德領先：早知結果

基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」　一票網友看傻

「章魚哥」天玉里開票結果出爐！賴清德獲2149票勝出　得票率破4成

柯文哲4年後有望選上總統？　鄉民指出1關鍵

柯凱道空拍圖曝光　現場破20萬人

快訊／台中章魚哥「邱厝里」開票結果出爐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面