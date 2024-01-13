高雄立委／民進黨賴瑞隆當選！「2410字」長文謝支持者

▲高雄市立委候選人賴瑞隆。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

2024總統暨立委大選正式落幕，高雄市第八選區立委由民進黨老將賴瑞隆對上首次參戰的國民黨最美發言人李明璇，今（13）日晚間結果正式出爐，由賴瑞隆勝出。對此，賴瑞隆稍早也發表長達2410字的勝選感言。

賴瑞隆勝選感言全文：

五個感謝，三大優先

高雄成為更美好的家園

首先，感謝前鎮、小港、旗津鄉親，用選票給瑞隆繼續為高雄打拼的機會，未來會瑞隆會更加認真做事，讓台灣進步、高雄更好。

我也要感謝三位可敬的對手，李政憲先生、李明璇女士、湛秀英女士，在這場選戰中，雖有競爭卻展現民主風度，各自打拼，讓這場選戰能夠順利圓滿。

也要特別謝謝蔡英文總統、賴清德副總統、陳建仁院長、蘇貞昌院長、林全院長，在瑞隆擔任立委八年的時間，對高雄重大建設及產業轉型發展的大力支持，從捷運黃線、紅線延伸林園、前鎮漁港、205兵工廠遷移、大林蒲遷村、國道七號、旗津過港隧道延壽及第二過港隧道可行性、觀光商圈振興、教育環境改善等超過三千億經費，展現中央對高雄建設轉型的支持與重視，也為高雄進步發展奠定堅實的基礎。

此外，感謝陳其邁市長、市府團隊、郭玟成委員、林宛蓉議員、康裕成議長、曾俊傑副議長、李喬如、鄭光峰、吳銘賜、李順進、陳致中、簡煥宗、黃彥毓等高雄隊全力相挺，未來中央地方連線，共同為我們的家園打拼建設。

我也要感謝前鎮小港旗津所有里長、各後援會會長及幹部，和我並肩作戰的競選團隊、服務團隊及所有志工夥伴，過去一年來，我們一步一腳印，爭取鄉親支持認同，轉化為選票，實現讓高雄更好的承諾。

高雄更好，需要中央地方共同合作。瑞隆將以 「安全優先、「產業優先」、「環境優先」三大核心政見，延續過去的成果，與鄉親一起打造更好的家園。

安全優先：

1.成功爭取捷運黃線1442億元、紅線延伸林園533億元，打造便捷安全可靠捷運系統，建立完善高雄捷運路網。

2.成功爭取國道七號1357億元、貨櫃車專用道14億元，中山沿海路、大華一路、新生路道路改善經費。未來將持續爭取中央經費，改善港工業區周邊交通環境及道路品質，給市民安全回家的交通道路。

3. 成功爭取高雄國際機場新航廈880億元、高雄港改造升級350億元，推動高雄海空雙港建設，邁向國際。未來將持續監督國際機場新航廈進度、爭取機場周邊聯外交通系統，並促高雄貨櫃樞紐、觀光休閒及環保經濟並進，提升港灣城市國際化形象。

4. 成功爭取小港自來水管線汰換6.24億元、前鎮崗山南街自來水管線改善、小港大坪頂、中原地區9里、臨海新村供水系統改善等，解決各區淹水問題、改善供水設備，提供市民穩定安全用水。

4.成功爭取小港急重症醫療大樓、小港居民肺癌篩檢、提升區域性醫療服務品質。未來將持續強化健康醫療照護，保護居民身體健康。

5.成功爭取鼓山分局重建、鳳山分局新建7.9億元前瞻經費、社教館童軍中心活化為漢民派出所5812萬元，提升警察值勤環境及服務品質。未來將持續爭取支持，改善第一線警消辦公值勤環境安全及設備擴充，強化高雄成為安全幸福城市。

●產業優先：

1.成功爭取5G AIoT智慧創新園區、亞灣新創園、高軟二期、加工出口區轉型科技產業園區、前瞻科技大樓、205兵工廠及台鐵高雄機廠遷移開發、國艦國造、離岸產業落地高雄。未來將持續推動亞洲新灣區計畫，打造智慧科技創新園區、半導體科技及國際金融商辦重鎮，吸引國內外投資、企業人才深耕高雄。

2.成功爭取前鎮漁港改造翻新81億元、促海洋基本法、海洋產業發展條例三讀通過、海洋委員會設立高雄、旗后漁港老舊碼頭翻新1.4億元、旗津三漁港疏濬7000萬元、第五碼頭遊艇疏濬3662萬元。未來將續推動海洋產業，發展都會特色海洋、漁業觀光、遊艇郵輪、海灘休憩。

3.促成台積電設廠高雄，成功爭取中山大學半導體學院、國際金融學院，未來將持續加強培育南台灣半導體高科技研發產業人才，健全產業工業鏈，厚實高雄高等教育量能，替高雄引才、留才。

4.成功爭取臨海鳳山再生水廠72.23億元，穩定高雄產業供水。將持續爭取中央地方合作，因應產業發展，補足用水需求，推動高雄四座再生水廠加速完工，日產業供水量達21萬噸。

5.成功爭取第二過港隧道1200萬元可行性研究、過港隧道延壽2.19億元、新造三艘電力驅動渡輪8000萬元、高雄燈塔修復5000萬元、振興旗津觀光600萬元、旗津第二過港送水管線1.4億元、開放旗津水域遊憩活動、旗津三座市場改造升級938萬元、海岸線維護1200萬元、天后宮修復追加500萬元等。未來將持續建設新旗津，打造海洋觀光大島。

●環境優先：

1.成功爭取空氣品質維護計畫6640萬元、國營企業機組更新及減污計畫、四度提出《空污法》修法三讀通過。將促中央地方合作，多管齊下，推動空污減污、淨零碳排目標，打造永續產業發展及宜居家園。

2.成功爭取小港森林公園、桂林養生公園、臺銀商四區綠地、前鎮變電所遷移綠地、翠亨南路3公頃公園及種植超過12萬棵樹木。將促中央、地方、企業攜手合作，增加城市綠地公園，改善空污，打造健康美麗花園城市。

3.成功爭取小港國民運動中心4.6億元、漢民公園地下停車場3.14億元，打造室內運動休憩場域、提升小港漢民商圈停車空間。將持續盤點閒置土地空間，促中央地方及民間合作，興建停車場、室內運動場館等公共空間，提升市民生活品質。

4.成功爭取鳳山溪前鎮河整治5.87億元、前鎮漁港下水道工程11.85億元、旗津9處積淹水地區改善9100萬元、草衙滯洪池5500萬元、新生滯洪池2220萬元等，兼顧防汛及綠地水域廊帶。將持續爭取中央支持高雄治水防洪設施，透過智慧房訊系統，有效分配資源因應，維持社會經濟正常運作。

5.15次總質詢促中央重視沿海六里居民權益，成功爭取大林蒲遷村計畫於2023年12月正式核定，總經費800億。將監督執行進度、確保居民權益、落實居住正義，無負債遷村。

最後，守護台灣民主自由、強化國防外交基礎及區域穩定，打造繁榮進步永續的台灣，是當前重要的責任。未來，瑞隆會和賴清德、蕭美琴共同努力一起打拼，繼續建設、繼續向前，讓高雄更好台灣更好。

鞠躬感謝所有人，謝謝大家。