　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅當選大同士林區　游淑慧宣布敗選：沒成功不是努力不夠

▲▼國民黨台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧今14日召開「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統立委大選開票，立委選舉台北第二選區（大同、士林）激戰，民進黨候選人王世堅開票一路領先國民黨立委候選人游淑慧，游淑慧則在晚間7點40分自行宣布自行敗選。游淑慧表示，沒有成功不是因為努力不夠，大家已經盡了120%的努力，這是選民的選擇，這就是民主選舉，盡人事、聽民意，謝謝每一位支持她的人，相信每一段的經歷，都會讓她有所成長。

游淑慧表示，2018年第一次參選時，當時的她沒有準備勝選感言，而是事先寫好敗選感言，因為她從小到大都是如此，先想好最壞的結果，如果最壞的結果在能承擔的範圍，那就沒什麼好怕、勇敢往前走。游淑慧提及，她常開玩笑，選舉就像感情，不是她全力去愛一個人，那個人就會同樣愛她，但這不是她不够好，也不是對方有問題，就只是選擇和感覺。

游淑慧透露，這次接受徵召到北市最艱困的選區，許多人說她很勇敢，但她想說「我不是勇敢，只是沒什麼好怕的，總有困難的選區，總不可能到處都好選」。游淑慧強調，對國民黨而言，士林大同一直是個難以逾越的高山，所以很多優秀的人才，總會望高山而止步，但她認為，任何事都要勇敢踏出第一步。

游淑慧指出，士林大同鄉親的熱情與包容，出乎她的意料之外，八個月的相處，很多人把她當做自己的女兒與家人。然而，這個選區不僅是台北市最綠的選區，也是最老的城區，很多老舊社區、狹小巷弄、長輩，大家渴望著社區更新、建築改建、長輩照護，因此她提出爭取住三容積調高至300％，提高土地利用價值，能加速都更，這些想法很多基層和里長給予肯定，她也提出放寬外籍家庭幫傭申請資格，未來這些議題，她還是會持續關注和努力。

游淑慧說，當她看到路上對我揮手的朋友長輩越來越來多時，還是覺得很開心，她也告訴團隊和志工，沒有成功不是因為努力不夠，大家已經盡了120%的努力，這是選民的選擇，這就是民主選舉，盡人事、聽民意，「謝謝每一位支持我、給我鼓勵的好朋友，聖經說『萬事互相效力』，相信每一段的經歷，都會讓我有所成長。」

►►►看更多－－總統大選與立委開票專區

ET快訊
全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」
侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰？身分被神出
快訊／賴清德：維持台海和平是我使命　盼「用對話取代對抗」
連3次拿最多！民進黨政黨票再領先　台灣3大黨不分區席次變化
快訊／賴清德指勝選有3大重要意義　「告訴世界台灣選擇民主」
快訊／柯文哲宣布：開始培養接班人
分析／「藍白拖」大傷民眾黨！　柯文哲拚空戰極大化仍惜敗
柯媽現身新竹！談柯文哲票數「為什麼票會這麼少」：很奇怪餒
快訊／賴清德宣布當選總統！感謝2對手　「台灣人民共同寫下民主
快訊／黃捷將進國會「對決韓國瑜」　喊話：絕不畏懼
分析／藍白分裂成致命傷！棄保沒有奏效　3關鍵成侯友宜敗選原因
快訊／謝立功要黃珊珊辭立委負責　柯文哲嗆聲
柯文哲臉書被洗版「柯老三歷史罪人」　選民諷：還敢笑國民黨讓6
LIVE／勝選了！　賴清德20：30召開國際記者會
小民歐巴桑聯盟破10萬票　「目前第五大黨」驚呆PTT：很強
快訊／北市爆選務人員衝突　監票員：領票與開票人數不符
賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總
快訊／柯文哲自行宣布敗選　喊話4年後一定可以「贏回這國家」
快訊／「義無反顧拚下去」　柯文哲：4年後一定可以執政
快訊／2度鞠躬致歉！ 侯友宜「我讓大家失望了」：表達12萬分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2024國會三黨不過半　柯文哲：扮演關鍵少數！不固定跟誰合作

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕打拚

全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」

賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

不斷更新／票快開完了　賴清德衝破557萬票

賴清德：國會綠沒有過半「代表我們努力不夠」　完全尊重新的民意

快訊／賴清德：維持台海和平是我使命　盼「用對話取代對抗」

嘉義立委／王美惠連任成功　競總前激動落淚喊：台灣贏了

從沒人認識變台東立委！　黃建賓「奇幻旅程」感謝縣長饒慶鈴

4年後再戰？　柯文哲稱「需要時間準備」：力量太薄弱

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

2024國會三黨不過半　柯文哲：扮演關鍵少數！不固定跟誰合作

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕打拚

全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」

賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

不斷更新／票快開完了　賴清德衝破557萬票

賴清德：國會綠沒有過半「代表我們努力不夠」　完全尊重新的民意

快訊／賴清德：維持台海和平是我使命　盼「用對話取代對抗」

嘉義立委／王美惠連任成功　競總前激動落淚喊：台灣贏了

從沒人認識變台東立委！　黃建賓「奇幻旅程」感謝縣長饒慶鈴

4年後再戰？　柯文哲稱「需要時間準備」：力量太薄弱

展現女王氣場！王瞳辣秀美腿現身越南　搶亞洲電視大獎

2024國會三黨不過半　柯文哲：扮演關鍵少數！不固定跟誰合作

捷迅去年Q4營收季增45%、獲利可望破億　今年大單續進再添業績

台南立委／不分區轉戰台南失敗　陳以信致歉：未來持續深耕打拚

全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」

賴清德從政28年沒輸過「打破3紀錄」！首次民選總統同政黨連任3次

籲加速貿易談判　鄉林賴正鎰提7大優先推動政策

哈爾濱太夯！河南景區用「美男計」吸遊客　一天狂更新35條

不斷更新／票快開完了　賴清德衝破557萬票

賴清德：國會綠沒有過半「代表我們努力不夠」　完全尊重新的民意

政治熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期

出門投票要帶什麼「注意事項一次看」

藍白不合！鄉民見賴清德領先：早知結果

基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」　一票網友看傻

「章魚哥」天玉里開票結果出爐！賴清德獲2149票勝出　得票率破4成

柯文哲4年後有望選上總統？　鄉民指出1關鍵

柯凱道空拍圖曝光　現場破20萬人

快訊／台中章魚哥「邱厝里」開票結果出爐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面