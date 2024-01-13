王世堅當選大同士林區　游淑慧宣布敗選：沒成功不是努力不夠

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統立委大選開票，立委選舉台北第二選區（大同、士林）激戰，民進黨候選人王世堅開票一路領先國民黨立委候選人游淑慧，游淑慧則在晚間7點40分自行宣布自行敗選。游淑慧表示，沒有成功不是因為努力不夠，大家已經盡了120%的努力，這是選民的選擇，這就是民主選舉，盡人事、聽民意，謝謝每一位支持她的人，相信每一段的經歷，都會讓她有所成長。

游淑慧表示，2018年第一次參選時，當時的她沒有準備勝選感言，而是事先寫好敗選感言，因為她從小到大都是如此，先想好最壞的結果，如果最壞的結果在能承擔的範圍，那就沒什麼好怕、勇敢往前走。游淑慧提及，她常開玩笑，選舉就像感情，不是她全力去愛一個人，那個人就會同樣愛她，但這不是她不够好，也不是對方有問題，就只是選擇和感覺。

游淑慧透露，這次接受徵召到北市最艱困的選區，許多人說她很勇敢，但她想說「我不是勇敢，只是沒什麼好怕的，總有困難的選區，總不可能到處都好選」。游淑慧強調，對國民黨而言，士林大同一直是個難以逾越的高山，所以很多優秀的人才，總會望高山而止步，但她認為，任何事都要勇敢踏出第一步。

游淑慧指出，士林大同鄉親的熱情與包容，出乎她的意料之外，八個月的相處，很多人把她當做自己的女兒與家人。然而，這個選區不僅是台北市最綠的選區，也是最老的城區，很多老舊社區、狹小巷弄、長輩，大家渴望著社區更新、建築改建、長輩照護，因此她提出爭取住三容積調高至300％，提高土地利用價值，能加速都更，這些想法很多基層和里長給予肯定，她也提出放寬外籍家庭幫傭申請資格，未來這些議題，她還是會持續關注和努力。

游淑慧說，當她看到路上對我揮手的朋友長輩越來越來多時，還是覺得很開心，她也告訴團隊和志工，沒有成功不是因為努力不夠，大家已經盡了120%的努力，這是選民的選擇，這就是民主選舉，盡人事、聽民意，「謝謝每一位支持我、給我鼓勵的好朋友，聖經說『萬事互相效力』，相信每一段的經歷，都會讓我有所成長。」

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