高雄立委／第二選區曹桓榮敗了！給對手祝福：虛心接受敗選事實

▲國民黨高雄市立委候選人曹桓榮發表敗選感言。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

今（13日）為2024總統大選、立法選舉投票日，稍早高雄市第二選區立法委員候選人邱志偉因票數已拉開至4萬多票，於晚間7時左右自行宣布當選。而對手國民黨候選人曹桓榮則於晚間7時10分左右發表敗選感言。

曹桓榮敗選感言全文如下：

遺憾沒有爭取到這個可以服務鄉親的機會，這是民主選舉的結果，桓榮虛心接受敗選的事實。

感謝投給桓榮這一票的市民朋友、鄉親父老，謝謝你們願意相信曹桓榮，認同我的政見與理念，每一次緊握大家的雙手，都是滿滿的鼓勵與肯定，讓我深切感受到希望改變的力量，希望高雄更好的期待。

我要祝福當選的人，能夠秉持從政初心，繼續為地方鄉親服務。

感謝我的家人與競選團隊夥伴，從服務處草創初期的今天，你們犧牲家庭時間，日夜陪伴我走過這條艱辛的選戰之路，沒有一刻鬆懈，謝謝你們的付出，我非常感動，內心充滿著感動與說不完的感謝。

這一路上給我幫助的貴人太多了，也因為你們的幫忙，讓我能順利打一場漂亮的選戰。

改變是一條漫長的路，這一場選舉，有許多值得學習的地方，也讓我了解到國民黨在地方上經營的困境與難題，桓榮會繼續深耕高雄，因為我是在地菜市場長大的囝仔。

每一張投給桓榮的票，是責任與託付，也都是給桓榮向前走的動力。我會捲起褲管衣袖，我會更堅強更堅定，繼續勤走各個社區角落，找更多的朋友，繼續前行。

桓榮相信，未來有一天，我們會聚在一起，我們會更團結、更有力，一起並肩同行，一起走過黑暗，一起迎接黎明。

農曆新年近了，桓榮要祝福市民鄉親，大家身體健康、闔家平安、新年快樂！