泰國疾管署預測　COVID-19仍是2024大流行疾病

▲泰國政府預測，新冠肺炎仍是今年主要傳染病之一。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷13日專電

泰國政府預測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流行性感冒和登革熱將是今年3大主要傳染疾病，不過由於多數人對COVID-19已有免疫力，症狀將不再那麼嚴重。

民族報（The Nation）報導，泰國公共衛生部疾病管制署根據目前的病人數、死亡率和散播率，預測今年傳染病趨勢，以制定適合的政策對應。

由於COVID-19病毒仍持續變種，疾管署預測COVID-19今年仍會是大流行疾病，不過因為多數人已有免疫力，病症將不再那麼嚴重。

疾管署署長通才（Thongchai Keeratihattayakorn）表示，政府會密切監控608族群，也就是60歲以上的高齡者，孕婦及擁有8種慢性病如糖尿病、高血壓或癌症的民眾。他建議民眾戴口罩、多洗手並接種COVID-19疫苗。

去年泰國共有65萬2868起COVID-19病例，848人死亡， 疾管署預測今年病例約在64萬9520起左右。

疾管署預測今年流感會在34萬6110例左右，低於去年46萬325例，並建議民眾每年接種一次流感疫苗，時間點可以和COVID-19疫苗一起接種。

疾管署並預測登革熱將從去年15萬6097例增加到今年27萬6975例，通才呼籲民眾清理家中靜止不動的水，避免蚊蟲孳生。