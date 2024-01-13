高嘉瑜自行宣布敗選！遭吳欣岱瓜分選票　落寞喊：最大戰犯是我自己

▲高嘉瑜宣布敗選。（資料照／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

立委選舉台北第4選區(內湖、南港)被視為「三姝對決」激戰區，國民黨候選人李彥秀晚間開票一路領先高嘉瑜，今晚高嘉瑜自行宣布自行敗選。

高嘉瑜晚間出面受訪時表示，還是很感謝一路以來很多相信她、支持她的人，選舉結果確實是讓人非常難過，就是沒有辦法守住內湖南港這個關鍵的一席，「對我個人而言，當然我會深自的反省檢討，一定是我努力不夠。」

高嘉瑜坦言，內湖南港確實是長期以來藍大於綠的選區，分裂選票確實就是非常危險，現在的結果當然是大家所不樂見的，但這也是她個人的問題，沒有辦法在內湖南港團結所有綠營的支持者來守住這一席。

媒體詢問，是否認為台灣基進候選人吳欣岱是「戰犯」，高嘉瑜則說，不會說誰是戰犯，「最大的戰犯應該就是我自己吧，因為我沒有辦法去團結我們這些民進黨的支持者或者是我們綠營的支持者去守住這一席，在這種情況之下，我想最大的問題應該是出在我自己身上。」

立委選舉台北第四選區被視為激戰區之一，共有5位候選人爭一席，分別為國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜、台灣基進吳欣岱，以及制度救世島的黃啟彬、台灣整復師聯盟工黨林秋彤，其中李彥秀、高嘉瑜、吳欣岱「港湖三姝之戰」格外受矚目。

台北市第4選區，過去一直被認為選民結構藍大於綠，不過由於內科產業和生活圈吸引不少科技和年輕人口移入，也讓選民結構出現質變，現任立委高嘉瑜在上屆選舉以12萬5138票、50.12%得票率，擊敗得票率47.44%、尋求連任的國民黨候選人李彥秀，將港湖區從藍天變綠地。

不過高嘉瑜因過往與民眾黨總統候選人柯文哲友好，多次發言也惹怒綠營選民，即便選前歸隊，但面臨台灣基進黨候選人吳欣岱瓜分泛綠選票困境，讓李彥秀坐收漁翁之利。

李彥秀出身政治家族，深根地方，祖父和父親都曾任市議員，李彥秀2020年尋求連任立委失利，但在2022年捲土重來，以第一高票當選台北市港湖區市議員，如今更再度拿下立委席次，將港湖區從綠地再翻轉為藍天。