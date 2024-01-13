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日本石川強震增至220死　岸田14日首度赴災區視察

▲▼ 日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲這將是1月1日強震發生後，岸田首度赴災區視察，預計前往輪島市避難所等地。（圖／路透）

中央社東京13日綜合外電報導

日本石川縣能登半島1月1日發生強震，罹難人數至今已增至220人，首相岸田文雄明天將首度在災後親赴災區視察。

日本放送協會（NHK）報導，能登半島1月1日下午發生最大震度7的地震，石川縣政府表示，截至今天下午2時止，已確認縣內共220人罹難，分別是珠洲市98人、輪島市88人、穴水町20人、能登町6人、七尾市5人、志賀町2人及羽咋市1人。

其中疑為「災害關聯死」共13人，分別是珠洲市6人、能登4人及輪島市3人。另外至少有1014人受到輕重傷、26人失聯。

石川縣政府表示，截至今天下午2時止，縣內輪島市、珠洲市及能登町至少有15處共793人，仍然受困聯外交通中斷的地區。

時事通信社報導，日本政府今天宣布，岸田文雄明天將赴石川縣視察災情。這是1月1日強震發生後，岸田首度赴災區視察，預計前往輪島市避難所等地。

岸田希望透過親赴災區直接掌握當地需求，提供受災者協助及改善避難所環境，並將相關經驗運用在接下來的重建工作上。

有關財政方面的協助及確保受災者避難處所，研判岸田也將宣示政府方針。

岸田原預計今天赴災區視察，但受到當地天氣影響重新協調日程。岸田今天在首相官邸與內閣官房長官林芳正及防災擔當大臣松村祥史等人，商議未來針對災區的支援方針等事項。

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